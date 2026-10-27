Ακυρώνονται παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου λόγω κακοκαιρίας

Αλλαγές στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου φέρνει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων οδηγούν στην ακύρωση μαθητικών παρελάσεων.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί αποφάσεις για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην Αττική, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και πολιτών.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η Τετάρτη (28/10) συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Την απόφαση να μη διεξαχθούν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα γνωστοποίησε ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μηνάς Παπαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

Η ακύρωση αφορά το σύνολο των μαθητικών παρελάσεων στα νησιά της περιοχής και αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών.

Τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ για την Τετάρτη έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων αποφάσισε τη μη πραγματοποίηση του σκέλους της παρέλασης των μαθητών σχολείων, των συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων, την 28η Οκτωβρίου 2026, λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Στην ακύρωση της προγραμματισμένης μαθητικής παρέλασης προχώρησε και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, επικαλούμενος τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένονται στην Αττική.

Πηγή: news247.gr