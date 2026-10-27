Χωριάτικο: Οι διαδρομές του μαύρου χρήματος και ο ρόλος των... αχυρανθρώπων (βίντεο)

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το μεγάλο σκάνδαλο της φορολογικής απάτης, με επίκεντρο τους φούρνους «Χωριάτικο».

Στο εξωτερικό εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί εκατομμυρίων του ιδιοκτήτη και εγκέφαλου του κυκλώματος, ο οποίος χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους επικεφαλής στις εκατοντάδες επιχειρήσεις του σε όλη την Ελλάδα.

Η οργάνωση λειτουργούσε 433 εταιρείες

Περίπου 433 επιχειρήσεις σε Αττική, επαρχία, Ρόδο και Μύκονο φέρεται να λειτουργούσε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» σε και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Ο συντονισμός των καταστημάτων γινόταν σε Κεντρικά Γραφεία στην Αττική με άτυπο λογιστικό γραφείο και ευρύ δίκτυο αχυράνθρωπων, οι οποίοι ξεπερνούν τους 100.

Ανάμεσά τους γνωστό μέλος της Greek Mafia και ένας πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, με συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση λειτουργίας των καταστημάτων, δημιουργία νομικών οντοτήτων, πληρωμή αχυρανθρώπων κλπ.

Οι αχυράνθρωποι

Ο μηνιαίος μισθός των αχυρανθρώπων ήταν 1.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης φέρεται να επέλεγε ανθρώπους με χαμηλό βοιωτικό επίπεδο, με προβλήματα υγείας ή ακόμα και πεθαμένους ή και ανύπαρκτους.

Στη συνέχεια, δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν χωρίς να φαίνονται για λογαριασμό του Άγγελου Γιαννακόπουλου, άλλα μέλη της Οργάνωσης.

Όπως στην περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλλιθέα, γυναίκα-μέλος της οργάνωσης έκανε εικονική πρόσληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου ως δήθεν διευθυντικό στέλεχος της επιχείρησης.

Μέλος οργάνωσης: Από το γραφείο του κ. Γιαννακόπουλου καλώ για να του κάνουμε πρόσληψη. Κάτι μου είπαν ότι αν δηλωθεί σαν διευθυντής, θα πρέπει να παρουσιάζεται σε ελέγχους.

Λογιστικό γραφείο: Όχι δεν θα έχει QR ο άνθρωπος, απλά σε περίπτωση ελέγχου που θα είναι εκεί πέρα… Δεν χρειάζεται να χτυπάει κάρτα. Θα είναι διευθυντικό στέλεχος. Απλά σε περίπτωση ελέγχου θα τον αντιμετωπίσουν όπως τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δηλαδή θα του κάνουν έλεγχο, θα ζητήσουν καταθετήριο, συμβάσεις.

Από την έρευνα σε βάθος δεκαετίας φαίνεται οτι δεν κατέβαλε συστηματικά:

Εργοδοτικές εισφορές 38.800.000 ευρώ

Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38.000.000 ευρώ

Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη ύψους περίπου 43.000.000 ευρώ (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ).

Δίωξη και για μαστροπεία

Οι κατηγορούμενοι διώκονται και για μαστροπεία.

Όλα ξεκίνησαν από καταγγελία που αφορούσε στο trafficking αλλοδαπών γυναικών με το πρόσχημα της νόμιμης εργασίας. Στη συνέχεια, τις εξέδιδαν στα κλαμπ στριπ σόου που διατηρούσε σε Αττική και Μύκονο. Μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας είναι και η τυχόν εμπλοκή αστυνομικών και άλλων δημοσίων λειτουργών με την οργάνωση.

Την αποκάλυψη ότι από πίσω βρισκόταν ο Αγγελόπουλος την έκανε άθελά της και μία δεύτερη γυναίκα μέλος της οργάνωσης.

Παρόμοια παραδοχή προκύπτει και από μέλος της οργάνωσης με εταιρεία βαν στην Μύκονο αλλά και από ένα μεσάζοντα που κάλεσε τον Αρχηγό της οργάνωσης για να εργαστεί μία συγκεκριμένη κοπέλα.

«Ξέπλυμα» και τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό

Για να αποκρύψει τα χρήματα, η οργάνωση διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως Ιρλανδία και Δανία, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες-«κελύφη» που διαχειρίζονταν από ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό.

Βρέθηκαν παράλληλα, έξι εκατομμύρια ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο που διαχειρίζονταν δύο αλλοδαπές. Η μία έχει διαφύγει στην Γερμανία και η άλλη στην Ρουμανία και η σύζυγος του Αρχηγού που εντοπίστηκε στην Πάτρα, όπου πραγματικός δικαιούχος ήταν ο ίδιος.

Περισσότερα στο ertnews.gr