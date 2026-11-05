Καιρός: Ερχονται βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση από τον Γιώργο Εμμανουήλ

Αισθητή αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με την πτώση της θερμοκρασίας και τους βοριάδες να φέρνουν πιο χειμωνιάτικο σκηνικό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Για τοπικές βροχές, ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασίες χαμηλότερες για την εποχή έκανε λόγο ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να είναι έντονα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με ένταση έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς. Στα νησιά του νότιου Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή



Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Παρασκευή, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και πρόσκαιρα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας και πάλι τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Βελτιώνεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο



Καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται το Σάββατο και την Κυριακή, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα.

Το Σάββατο θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βοριάδες, ωστόσο, θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Κυριακή, με κάποιες τοπικές βροχές να αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν κατά βάση λίγες νεφώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή θα κυμανθεί στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.