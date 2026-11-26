Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι συνέχισαν να διευρύνουν το κοινό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube και Weibo) το 2026.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αύξησαν περαιτέρω τη διαφορά από τους αντιπάλους τους, κερδίζοντας 16,4 εκατομμύρια και 12,8 εκατομμύρια νέους ακολούθους αντίστοιχα, στο Instagram και το TikTok.

Η Περσίντ Μπαντούνγκ (ο πρώτος σύλλογος στη σύγχρονη εποχή του ινδονησιακού ποδοσφαίρου που κατέκτησε τρεις συνεχόμενους τίτλους πρωταθλήματος) απέκτησε περισσότερους ακολούθους από ό,τι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή η Άρσεναλ, τερματίζοντας στην 8η θέση αφού πρόσθεσε 4,7 εκατομμύρια ακολούθους ενώ η εντυπωσιακή πορεία της Μπόντο/Γκλιμτ στην Ευρώπη συνοδεύτηκε από αύξηση 555% στον αριθμό των ακολούθων του νορβηγικού συλλόγου (από περίπου 136.000 σε 888.000 ακολούθους), όπως αναφέρει σχετική έκθεση (1/1 έως 17/11) της εξειδικευμένης ιστοσελίδας footballbenchmark (https://footballbenchmark.com/e/blog/28466/967103).

Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η ανάλυση των συλλόγων εστιάζει στο Instagram και το TikTok, με την Μπαρτσελόνα να καταγράφει τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση, προσθέτοντας 16,4 εκατομμύρια ακολούθους και στις δύο πλατφόρμες. Το συνολικό της κοινό αυξήθηκε κατά σχεδόν 8%, φτάνοντας τα 224 εκατομμύρια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πρόσθεσε 12,8 εκατομμύρια ακολούθους φτάνοντας τους 262,2 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 5%.

Οι δύο τους παραμένουν οι δύο ποδοσφαιρικοί σύλλογοι με τους περισσότερους ακολούθους στις έξι πλατφόρμες που παρακολουθεί το Football Benchmark, όντας αμφότερες πολύ μπροστά από την τρίτη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Χάαλαντ

Επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έφερε επίσης τους παίκτες σε επαφή με νέα κοινά. Τη χρονιά του πρώτου του Μουντιάλ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέκτησε 36,7 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram , τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ όλων των παικτών που παρακολουθεί το Football Benchmark, ενώ αμυντικός από τη Νέα Ζηλανδία, Τιμ Πέιν, και ο τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι, Βοζίνια κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ακολούθων στο Instagram για το 2026.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ απέκτησε περισσότερους ακόλουθους στο Instagram το 2026 από οποιονδήποτε άλλον παίκτη Μεγάλο μέρος της αύξησης των ακολούθων του στο Instagram σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, είχε αποκτήσει 36,7 εκατομμύρια νέους ακόλουθους από την αρχή του έτους, σχεδόν διπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 76,5 εκατομμύρια.

Ο Βοζίνια και οι τέσσερις «σωματοφύλακες» της «βασίλισας»

Η άνοδος του Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήριο/ Κόλο-Κόλο) ξεκίνησε από μια εντελώς διαφορετική αφετηρία. Ο 40χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε τη χρονιά με περίπου 30.000 ακόλουθους και έφτασε τα 27,3 εκατομμύρια μέχρι τον Νοέμβριο, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση.

Στα 40 του χρόνια, έγινε ο τερματοφύλακας με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram και ένας από τους ποδοσφαιριστές με τη μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως.

Η παρουσία της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τέσσερις παίκτες της να συγκαταλέγονται στους δέκα που απέκτησαν τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ ηγήθηκε της ομάδας της Μαδρίτης, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη με 15,4 εκατομμύρια νέους ακόλουθους, σε μια χρονιά κατά την οποία η Αγγλία έφτασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα βρέθηκε μία θέση μπροστά του, προσθέτοντας 19,8 εκατομμύρια ακόλουθους, καθώς κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία και κέρδισε το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη (στο πλαίσιο της Χρυσής Μπάλας) για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε επίσης στην πρώτη πεντάδα όσον αφορά την αύξηση των ακολούθων, προσθέτοντας 10,7 εκατομμύρια και φτάνοντας συνολικά τα 681,1 εκατομμύρια, παραμένοντας το πρόσωπο με τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram. Ο Μάικλ Ολίσε απέκτησε 10,1 εκατομμύρια ακολούθους, ξεπερνώντας οριακά τον Νεϊμάρ, ο οποίος βρίσκεται στην έβδομη θέση με 8,8 εκατομμύρια νέους ακολούθους. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στη Σάντος, παραμένει ο τρίτος ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram -πίσω από τον Λιονέλ Μέσι, που κατέχει τη δεύτερη θέση- μετρώντας 240,8 εκατομμύρια ακολούθους. Ο Κιλιάν Μπαπέ κατέλαβε την όγδοη θέση όσον αφορά την αύξηση του κοινού του, προσθέτοντας 8,0 εκατομμύρια ακολούθους και φτάνοντας συνολικά τα 137,1 εκατομμύρια. Είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους ακολούθους στην πλατφόρμα, αν και το κοινό του Νεϊμάρ παραμένει μεγαλύτερο κατά περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα.

Ο Πέιν

Την κατάταξη βάσει ποσοστιαίας αύξησης -η οποία αφορά παίκτες με τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram στις 17 Νοεμβρίου- ηγείται ο Τιμ Πέιν (Ολίμπια/ Νέα Ζηλανδία). Το κοινό του Νεοζηλανδού αμυντικού αυξήθηκε από περίπου 4.400 άτομα τον Ιανουάριο σε 4,9 εκατομμύρια στις 17 Νοεμβρίου, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 112.000%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Βοζίνια, με αύξηση που αγγίζει το 91.000%, ενώ τρίτος ο Γιαν Ντιομαντέ (Ρεάλ Μαδρίτης/ Ακτή Ελεφαντοστού), με αύξηση που πλησιάζει το 3.000% και φτάνει τους 5,2 εκατομμύρια ακολούθους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ