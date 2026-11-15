Αλόννησος: Νεκρή 50χρονη που παρασύρθηκε από το φορτηγό του συζύγου της

Μια 50χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Κυριακής στην Αλόννησο, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:00, σε σημείο όπου το ζευγάρι είχε πάει για να κόψει ξύλα. Ο οδηγός φέρεται να παρέσυρε την γυναίκα κατά την οπισθοπορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα η 50χρονη να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Ο σύζυγός της οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η 50χρονη καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ζούσε εδώ και χρόνια στην Αλόννησο, όπου είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της.

Πηγή: ertnews.gr