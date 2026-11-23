Υποχωρώντας στις ασφυκτικές πιέσεις επενδυτών και κορυφαίων στελεχών της Silicon Valley, το ΔΣ της Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της εταιρείας, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που απειλούσε με αλυσιδωτούς κραδασμούς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και την αμερικανική οικονομία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε σήμερα στο τιμόνι της Nvidia, βάζοντας τέλος στην περίοδο έντονης αβεβαιότητας που ακολούθησε την αιφνιδιαστική παραίτησή του, μετά το σκάνδαλο με την εξωσυζυγική του σχέση με φερόμενη κατάσκοπο με δεσμούς με το Πεκίνο.

Υποχωρώντας στις ασφυκτικές πιέσεις επενδυτών, μετόχων και κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την άμεση επαναφορά του, προκαλώντας ράλι ανάκαμψης στη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα για τις αγορές: πόσο καθοριστικοί είναι τελικά η Nvidia και ο ίδιος ο Χουάνγκ για την αμερικανική οικονομία;

Καμία άλλη εταιρεία ή διευθύνων σύμβουλος δεν υπήρξε, αναμφίβολα, πιο καθοριστικός για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία χρόνια, με την αμερικανική κατασκευάστρια μικροτσίπ, υπό την ηγεσία του Χουάνγκ, να αναδεικνύεται σε κρίσιμο γρανάζι αυτής της τεχνολογίας που αλλάζει τον κόσμο.

Αν και η Nvidia δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό όσο άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως η Apple, η Amazon και η Microsoft, υπήρξε εξίσου καθοριστική για το ράλι του αμερικανικού χρηματιστηρίου τα τελευταία χρόνια.

Τα δισεκατομμύρια δολάρια που διοχετεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη και στην κατασκευή κέντρων δεδομένων έχουν τονώσει την αμερικανική οικονομία, με τη Nvidia να συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτές.

Εστιάζοντας αρχικά σε επεξεργαστές γραφικών για βιντεοπαιχνίδια, στράφηκε στην κατασκευή των μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και πλέον κυριαρχεί στην αγορά.

Αποτελεί πλέον μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες παγκοσμίως, με αποτίμηση 3,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, και την Τρίτη ανακοίνωσε ότι η ραγδαία ανάπτυξή της αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα τριμηνιαία έσοδά της διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία είχε κλονιστεί σοβαρά από το σκάνδαλο, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια να εξανεμίζονται από τη χρηματιστηριακή της αξία και να εγείρονται έντονα ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος των επιπτώσεων από την απουσία του Χουάνγκ. Σήμερα, στον απόηχο της επιστροφής του, η μετοχή της κατέγραψε ισχυρό ράλι ανάκαμψης.

Κατά το διάστημα της απουσίας του, πλανιόταν έντονη αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική πορεία της Nvidia. Ο Χουάνγκ διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εταιρεία, καθοδηγώντας τη στροφή της προς την τεχνητή νοημοσύνη, και διατηρούσε απόλυτο έλεγχο στην επιχείρηση, με έως και 200 στελέχη να αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Ο Νταν Κόουτσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην επενδυτική εταιρεία AJ Bell, είχε επισημάνει ότι επειδή ο Χουάνγκ αποτελούσε επίσης τον βασικό εκφραστή που τόνωνε τον ενθουσιασμό και προσέλκυε επενδύσεις για ολόκληρο τον κλάδο, η αποχώρησή του εγκυμονούσε τον «πραγματικό κίνδυνο» η Nvidia να αλλάξει στρατηγική και να περιορίσει τις δαπάνες της — ένα σενάριο που πλέον απομακρύνεται με την επιστροφή του.

Μια τέτοια κίνηση, όπως αναφέει το BBC, θα μπορούσε να είχε πυροδοτήσει ευρύτερη επιβράδυνση στις επενδύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, με αλυσιδωτές συνέπειες στην οικονομία.

«Εάν επέλεγαν μια πολύ πιο επιφυλακτική προσέγγιση… θα μπορούσε να υπάρξει φαινόμενο ντόμινο, καθώς διάφορες εταιρείες στον τομέα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα διαπίστωναν ξαφνικά ότι χάνουν μια βασική πηγή χρηματοδότησης», είχε αναφέρει ο Κόουτσγουορθ.

Αντίστοιχα, ο Κουντζάν Σομπχάνι, ανώτερος αναλυτής τεχνολογίας στο Bloomberg Intelligence, είχε εκτιμήσει ότι ο αντίκτυπος από την αποχώρηση του Χουάνγκ θα ήταν «περιορισμένος» βραχυπρόθεσμα, καθώς η Nvidia διέθετε ισχυρές δεσμεύσεις και γεμάτο βιβλίο παραγγελιών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι μακροπρόθεσμα η εικόνα θα μπορούσε να αλλάξει.

Ο περίπλοκος ιστός συμφωνιών μέσω «κυκλικής χρηματοδότησης».

Ο λόγος της τόσο μεγάλης εξάρτησης είναι ότι η Nvidia, στην πορεία της προς την κορυφή του κλάδου, έχει υφάνει έναν περίπλοκο ιστό συμφωνιών μέσω της λεγόμενης «κυκλικής χρηματοδότησης».

Δεν περιορίζεται στην πώληση μικροτσίπ σε πελάτες όπως η Meta, η SpaceX και η OpenAI, αλλά χρηματοδοτεί παράλληλα τόσο τις ίδιες όσο και άλλες επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, είτε χορηγώντας δάνεια είτε επενδύοντας απευθείας σε αυτές.

Η πρακτική αυτή προβληματίζει ορισμένους επενδυτές, οι οποίοι ανησυχούν για το τι θα συνέβαινε εάν η Nvidia έκλεινε τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης. Αν στέρευαν τα κεφάλαια, θα προχωρούσαν άλλες εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε περικοπές δαπανών ή θέσεων εργασίας, μεταδίδοντας τον κλυδωνισμό στην ευρύτερη αμερικανική οικονομία;

Αυτός ακριβώς ο κίνδυνος εξηγεί γιατί ισχυροί άνδρες της τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Σουίνι, διευθύνων σύμβουλος της Epic Games (δημιουργού του Fortnite), πίεσαν ανοιχτά για την επιστροφή του Χουάνγκ, ενώ το ίδιο έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ είχε προειδοποιήσει ότι «κρίσιμες συμφωνίες» γύρω από την τεχνολογία της Nvidia θα χάνονταν χωρίς τον Χουάνγκ, η αποχώρηση του οποίου πυροδότησε μαζική εκστρατεία μετόχων, εργαζομένων και υποστηρικτών για την επαναφορά του.

Ο Κόουτσγουορθ σημείωνε ότι δεν είχε ξαναδεί την κυκλική χρηματοδότηση να εφαρμόζεται σε τέτοια κλίμακα, αναγνωρίζοντας πάντως ότι υπάρχουν ισχυροί ανταγωνιστές στην αγορά που θα μπορούσαν να απορροφήσουν μέρος των κραδασμών. Όταν η μετοχή της Nvidia κατρακύλησε στον απόηχο των αποκαλύψεων, οι μετοχές ανταγωνιστών της στον κλάδο των ημιαγωγών, όπως οι AMD, Broadcom και Marvell Technology, είχαν καταγράψει άλμα.

“Κανένας CEO δεν είναι αναντικατάστατος” — ή μήπως είναι;

Παρά την επιστροφή του Χουάνγκ, οι ευρύτερες προκλήσεις για τον κλάδο παραμένουν. Οι αγορές είχαν ήδη ταρακουνηθεί από την ενίσχυση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς πολλοί υποψήφιοί τους είχαν ταχθεί υπέρ της αυστηρότερης ρύθμισης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ παραμένουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται θα αποδώσουν τελικά τα αναμενόμενα κέρδη.

Οι επενδύσεις στον κλάδο αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2026, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, η οποία εκτιμά ότι η τεχνολογία αυτή θα παραμείνει ο «κυρίαρχος μοχλός αύξησης των επιχειρηματικών επενδύσεων» την επόμενη χρονιά.

Η χρηματιστηριακή αξία των τεχνολογικών κολοσσών έχει λειτουργήσει ως ανάχωμα για την αμερικανική οικονομία απέναντι σε διεθνείς οικονομικούς κραδασμούς, συμπεριλαμβανομένων των δασμών, στηρίζοντας παράλληλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και συνταξιοδοτικά ταμεία σε όλο τον κόσμο.

Παρότι το διοικητικό συμβούλιο είχε αρχικά αποκλείσει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Χουάνγκ, η σημερινή θεαματική υπαναχώρηση —με παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών εταιρικής συμμόρφωσης και συνέχιση της εσωτερικής έρευνας— επιβεβαίωσε στην πράξη πόσο δύσκολο αποδείχθηκε να αντικατασταθεί. Όπως σχολιάζουν αναλυτές της αγοράς, η επιστροφή του υπογραμμίζει πόσο μεγάλο μέρος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να στηρίζεται σε έναν και μόνο άνθρωπο.

Πηγή: news247.gr