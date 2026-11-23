Με τίτλο «Ένα μήνυμα εν κινήσει, για ένα μέλλον χωρίς απόβλητα» (A moving message for a future with no waste), η πρωτοβουλία του Νάσου Μάκιου, Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador), υλοποιείται σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας και αποτελεί τη μοναδική δράση που έχει καταχωρηθεί στην επίσημη πλατφόρμα της φετινής διοργάνωσης για την πόλη.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται ένα αστικό λεωφορείο, το πίσω μέρος του οποίου έχει μετατραπεί σε κινητή πλατφόρμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Μέσα από ένα ευρηματικό οπτικό μήνυμα, αναδεικνύεται ένα χαρακτηριστικό στατιστικό στοιχείο της Eurostat: το 2023, κάθε κάτοικος της Ελλάδας παρήγαγε κατά μέσο όρο 523 κιλά αστικών αποβλήτων, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο βάρος μιας αγελάδας.

Το λεωφορείο κυκλοφορεί στους δρόμους της Καλαμάτας από τις 12 Νοεμβρίου και θα συνεχίσει έως το τέλος του μήνα, φέρνοντας το μήνυμα της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή σε κάποια οργανωμένη εκδήλωση, η ενημέρωση φτάνει απευθείας στον δημόσιο χώρο, προσεγγίζοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Παράλληλα, ένας κωδικός QR παραπέμπει στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, δίνοντας τη δυνατότητα για περισσότερη ενημέρωση.

ΣΧΕΔΟΝ 12.000 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ 36 ΧΩΡΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την υπεύθυνη κατανάλωση και την κυκλική οικονομία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διοργανωτών, στη φετινή διοργάνωση έχουν καταχωρηθεί 11.973 δράσεις σε 36 χώρες, με την υποστήριξη 36 συντονιστών. Στην Ελλάδα έχουν προγραμματιστεί 157 δράσεις, με εθνικό συντονιστή τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Η φετινή θεματική είναι αφιερωμένη στην «Επάρκεια Υλικών» (Material Sufficiency), με κεντρικό σύνθημα «Επανεξετάζουμε τις επιλογές μας, εκτιμούμε τους πόρους μας!». Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία της συνειδητής κατανάλωσης, της καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και της παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δέκα αρχές της κυκλικής οικονομίας (10Rs), οι οποίες διευρύνουν το γνωστό τρίπτυχο «Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση». Από την αποφυγή περιττών αγορών και την επισκευή αντικειμένων μέχρι την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, οι αρχές αυτές προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των προϊόντων και των υλικών, με προτεραιότητα στην πρόληψη αντί της διαχείρισης των αποβλήτων αφού δημιουργηθούν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δράση της Καλαμάτας επιχειρεί να μεταφέρει ένα ευρωπαϊκό μήνυμα σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας ένα μέσο που αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής της πόλης.