Ο κύκλος των ιδιαίτερα υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, που τις προηγούμενες ημέρες θύμιζαν περισσότερο άνοιξη παρά τέλη Νοεμβρίου, φαίνεται πως ολοκληρώθηκε. Η χθεσινή ημέρα αποτέλεσε την τελευταία αυτής της παρατεταμένης θερμής περιόδου, καθώς πλέον ο καιρός αρχίζει σταδιακά να εναρμονίζεται με την εποχή που διανύουμε.

Σήμερα, Τρίτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στη βόρεια χώρα, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να υποχωρήσει ακόμη και κατά 10 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς διαφαίνεται αξιόλογη κακοκαιρία με πανελλαδικά χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα αναμένεται νέα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον Νοέμβριο να φαίνεται πως θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Δεκέμβριο με έντονα χειμωνιάτικες διαθέσεις.