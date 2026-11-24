Στην έξαρση της γρίπης, του κορονοϊού και των υπόλοιπων εποχικών ιώσεων, στις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στα αντιγριπικά εμβόλια, αλλά και στη σημασία του εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αναφέρθηκε η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή NewsRoom.

Όπως επισήμανε, η έξαρση των ιώσεων εμφανίστηκε περίπου 20 ημέρες νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί, ενώ ήδη καταγράφεται σημαντικός αριθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν περίπου 330 εισαγωγές ασθενών με Covid-19 και 88 με γρίπη, χωρίς, ωστόσο, να παρατηρείται μεγάλος αριθμός σοβαρών επιπλοκών και θανάτων.

Η ίδια εκτίμησε ότι η μεγαλύτερη έξαρση αναμένεται από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.



Οι ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια

Αναφερόμενη στις ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, η κ. Παγώνη σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα, αλλά καταγράφηκε και σε άλλες χώρες.

Όπως ανέφερε, από τη Δευτέρα τα φαρμακεία άρχισαν να παραλαμβάνουν εκ νέου εμβόλια, εκτιμώντας ότι η πρώιμη εμφάνιση της γρίπης ενδεχομένως αιφνιδίασε τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η ίδια υπογράμμισε ότι προτεραιότητα στον εμβολιασμό πρέπει να δοθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς είναι περισσότερο ευάλωτες στην εμφάνιση επιπλοκών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, επισημαίνοντας τη σημασία του εμβολιασμού τους τόσο κατά της γρίπης όσο και κατά του κορονοϊού. Όσον αφορά τα παιδιά, τόνισε ότι οι γονείς θα πρέπει να συνεννοούνται με τους παιδιάτρους τους.

Τι ισχύει για τον εμβολιασμό μετά τη νόσηση

Η κ. Παγώνη έδωσε διευκρινίσεις και σχετικά με τον χρόνο εμβολιασμού όσων έχουν ήδη νοσήσει από γρίπη, κορονοϊό ή άλλες ιώσεις.

Όπως ανέφερε, όσοι έχουν περάσει γρίπη ή Covid-19 δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν αμέσως μετά τη νόσηση, ενώ συνέστησε σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης να περιμένουν μέχρι να αναρρώσουν.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι υπάρχει δυνατότητα χορήγησης του αντιγριπικού εμβολίου και του εμβολίου κατά του κορονοϊού την ίδια ημέρα.

Ο κατάλληλος χρόνος εμβολιασμού μετά τη νόσηση, καθώς και η επιλογή του εμβολίου, καθορίζονται ανάλογα με το ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ασθενούς, σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Πού αποδίδει την πρόωρη έξαρση των ιώσεων

Στις μεταβολές των κλιματικών συνθηκών απέδωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Παγώνη την αλλαγή στην εποχικότητα των αναπνευστικών λοιμώξεων, υπενθυμίζοντας ότι περιστατικά γρίπης και κορονοϊού είχαν καταγραφεί ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

«Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένας βασικός παράγοντας, ο οποίος έχει κάνει τα πάνω κάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενόψει της επιδείνωσης του καιρού και της αυξημένης συγκέντρωσης πολιτών σε κλειστούς χώρους, υπογράμμισε την ανάγκη λήψης μέτρων προφύλαξης, χωρίς αυτό να σημαίνει περιορισμό της κοινωνικής ζωής και της διασκέδασης, ιδιαίτερα των νέων.