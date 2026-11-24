Πότε προστατεύεται η κύρια κατοικία, πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση με τράπεζες και servicers και τι αλλάζει με τη δωδεκάμηνη απαλλαγή του φυσικού προσώπου.

Η προστασία του δανειολήπτη αρχίζει από ένα απλό ερώτημα: γνωρίζει με ακρίβεια τι χρωστά, πώς υπολογίζεται η οφειλή του και τι μπορεί να κάνει για να τη ρυθμίσει; Ο ν. 5354/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 184/9.11.2026, παρεμβαίνει σε κρίσιμα σημεία αυτής της σχέσης, συνδέοντας τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης με συγκεκριμένες συνέπειες για την παραβίασή τους.

Για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η πρακτική σημασία των νέων διατάξεων βρίσκεται στη δυνατότητα ελέγχου της απαίτησης, στην προστασία της ρύθμισης που εξυπηρετείται και στη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για την αναζήτηση βιώσιμης λύσης.

Η κύρια κατοικία στο επίκεντρο της νέας προστασίας

Κρίσιμη παρέμβαση του ν. 5354/2026 είναι η προστασία της κύριας κατοικίας κατά την ειδική διαδικασία διμερούς ρύθμισης. Το άρθρο 27 προσθέτει το άρθρο 63Θ στον ν. 5072/2023: από την υποβολή πλήρους αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δανειστής οφείλει να απέχει από συγκεκριμένες ενέργειες όπως π.χ. την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επιβολή κατάσχεσης και την διενέργεια πλειστηριασμό κατά της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Σκοπός είναι να υπάρχει πραγματικός χρόνος διαπραγμάτευσης, χωρίς παράλληλη απώλεια της κατοικίας από τον πιστωτή με τον οποίο αναζητείται λύση.

Το νέο καθεστώς της διμερούς διαδικασίας, μαζί με την προστασία αυτή, αρχίζει στις 9 Φεβρουαρίου 2027, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 392 παρ. 2. Η δημοσίευση του νόμου στις 9 Νοεμβρίου 2026 δεν ενεργοποιεί από μόνη της την εν λόγω προστασία για τους ενδιάμεσους πλειστηριασμούς.

Ποια μέτρα απαγορεύονται και ποιοι πιστωτές δεσμεύονται

Όσο διαρκεί η προστατευόμενη διαπραγμάτευση, απαγορεύονται στον δανειστή η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επ’ αυτής, η εγγραφή υποθήκης και η τροπή προσημείωσης σε υποθήκη. Η απαγόρευση συνδέεται με την υπαγωγή στη συγκεκριμένη διαδικασία και με την κατοικία του αιτούντος. Δεν καθιερώνει γενικό ακατάσχετο κάθε περιουσιακού στοιχείου ούτε καθολική προστασία έναντι όλων των πιστωτών.

Οι υφιστάμενες υποθήκες, προσημειώσεις και λοιπές εμπράγματες ασφάλειες διατηρούνται. Επιτρέπεται επίσης η αναγγελία του πιστωτή σε πλειστηριασμό που επισπεύδει τρίτος. Συνεπώς, η διαπραγμάτευση με έναν πιστωτή δεν αρκεί για να θεωρήσει ο οφειλέτης ότι καλύπτεται και από κάθε αυτοτελή ενέργεια άλλου πιστωτή.

Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για να προστατευθεί η κατοικία

Το καθοριστικό σημείο είναι η υποβολή πλήρους αίτησης με τα αναγκαία οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία. Ένα τηλεφώνημα, ένα απλό αίτημα επικοινωνίας ή ένας ελλιπής φάκελος δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμα με την πλήρη αίτηση που απαιτεί ο νόμος.

Παράλληλα, το άρθρο 63Α παρ. 5 θέτει ρητό χρονικό όριο: αίτηση που υποβάλλεται μέσα στο τρίμηνο πριν από προγραμματισμένο πλειστηριασμό δεν τον αναστέλλει. Για να μπορεί ο οφειλέτης να επικαλεστεί την προστασία της διμερούς διαδικασίας έναντι του συγκεκριμένου πλειστηριασμού, πρέπει να έχει υποβάλει πλήρη αίτηση πριν εισέλθει σε αυτό το τελευταίο τρίμηνο, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις υπαγωγής.

Ενδεικτικά, για πλειστηριασμό στις 20 Ιουλίου 2027, η πλήρης αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από τις 20 Απριλίου 2027. Αίτηση στις 15 Απριλίου βρίσκεται εκτός του τελευταίου τριμήνου, ενώ αίτηση στις 15 Μαΐου δεν αναστέλλει τον συγκεκριμένο πλειστηριασμό βάσει αυτής της διάταξης. Το παράδειγμα αφορά πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας από τον δανειστή που δεσμεύεται από τη διαδικασία και προϋποθέτει ότι αυτή παραμένει εκκρεμής όταν πρόκειται να διενεργηθεί ο πλειστηριασμός.

Από πότε και μέχρι πότε διαρκεί η προστασία

Η προστασία αρχίζει με την πλήρη αίτηση και καλύπτει το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διμερούς διαδικασίας. Η ανώτατη διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται, κατά τον γενικό κανόνα του άρθρου 63ΣΤ, σε έξι μήνες από την πλήρη αίτηση. Αυτό δεν σημαίνει εγγυημένη εξάμηνη αναστολή για κάθε αιτούντα: η διαδικασία μπορεί να περατωθεί νωρίτερα, ακόμη και άκαρπη.

Εάν, στο προηγούμενο παράδειγμα, η διαδικασία που ξεκίνησε στις 15 Απριλίου παραμένει ενεργή στις 20 Ιουλίου, ο πλειστηριασμός καταλαμβάνεται από την προστασία, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Εάν όμως η διαδικασία έχει περατωθεί άκαρπη στις 30 Ιουνίου, η αρχική αίτηση δεν αρκεί για να εμποδίσει τον πλειστηριασμό του Ιουλίου. Η απαγόρευση της διαπραγματευτικής περιόδου δεν συνεχίζεται απλώς επειδή δεν έχει συμπληρωθεί το εξάμηνο.

Εφόσον επιτευχθεί και τεθεί σε ισχύ ρύθμιση, η προστασία του συνεπούς οφειλέτη συνεχίζεται με βάση το άρθρο 37Γ, όσο τηρούνται οι όροι της. Αντίθετα, η αθέτηση της συμφωνίας ενεργοποιεί τις συνέπειες του άρθρου 63Ε και αίρει τους αντίστοιχους περιορισμούς. Η διατήρηση της κατοικίας συνδέεται επομένως τόσο με την έγκαιρη υπαγωγή όσο και με την επιλογή δόσης που μπορεί πράγματι να εξυπηρετηθεί.

Η προστασία του νόμου πρέπει να αποτυπώνεται εγκαίρως και στη διαδικασία εκτέλεσης, με αποδεικτικά της πλήρους αίτησης και έγγραφη ενημέρωση του πιστωτή και του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Αν αμφισβητείται η εφαρμογή της, απαιτείται έγκαιρη αξιοποίηση των κατάλληλων δικαστικών μέσων, χωρίς απώλεια των δικονομικών προθεσμιών.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα διμερούς ρύθμισης

Με τα άρθρα 18 έως 34 θεσπίζεται οργανωμένη διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη και εποπτευόμενου δανειστή, με ψηφιακή καταγραφή των κρίσιμων σταδίων. Οι παραπομπές στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών αντικαθίστανται από παραπομπές στο νέο πλαίσιο, ενώ προβλέπονται μεταβατικοί κανόνες για εκκρεμείς διαδικασίες. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από τη δυνατότητα ή την πρόθεση προσφυγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν συνεπάγεται χρέωση του οφειλέτη από τον δανειστή για την εξέταση και αξιολόγηση του αιτήματος.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται τράπεζες, διαχειριστές και οι λοιποί φορείς που ορίζει ο νόμος, καθώς και η συμμετοχή εγγυητών.

Η ειδοποίηση και ο πλήρης φάκελος

Όταν η καθυστέρηση υπερβεί τις 90 ημέρες, ο δανειστής αποστέλλει το συντομότερο δυνατό, και πάντως εντός των επόμενων 60 ημερών, ειδοποίηση για τη δυνατότητα υπαγωγής. Ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά το αργότερο εντός δύο μηνών από την αποστολή της ειδοποίησης. Η δίμηνη αυτή προθεσμία δεν παραμερίζει το όριο του τελευταίου τριμήνου πριν από πλειστηριασμό: όποιος επιδιώκει προστασία της κατοικίας του χρειάζεται να ελέγξει και τις δύο προθεσμίες.

Η αίτηση πρέπει να τεκμηριώνει εισοδήματα, περιουσία, υποχρεώσεις και πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Έγγραφα που έχουν ήδη προσκομιστεί δεν επανυποβάλλονται χωρίς λόγο, εκτός αν έχουν μεταβληθεί, χρειάζονται συμπλήρωση ή έχει λήξει η ισχύς τους.

Η απάντηση του πιστωτή και η βιωσιμότητα της πρότασης

Ο δανειστής απαντά εντός τριών μηνών από τον πλήρη φάκελο, λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και την περιουσιακή κατάσταση. Υποβάλλει έγγραφη, κατάλληλη και τεκμηριωμένη πρόταση ή αιτιολογημένη απόρριψη, με αναφορά στους λόγους της και στις προϋποθέσεις επανεξέτασης. Εφόσον μπορεί να προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις, τις υποβάλλει.

Η προκαταβολή μπορεί να φθάνει έως το 15% του κεφαλαίου όπως διαμορφώνεται μετά την πρόταση ρύθμισης. Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης ή μη απαίτησής της λόγω ιδιαίτερης οικονομικής δυσχέρειας, κοινωνικών κριτηρίων ή προβλημάτων υγείας. Αν αποκλειστεί κοινώς αποδεκτή ρύθμιση, μπορεί να αναζητηθεί συναινετική οριστική διευθέτηση, ακόμη και με μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Η υποχρέωση εξέτασης δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση αποδοχής κάθε πρότασης του οφειλέτη ή με εγγυημένο κούρεμα.

Η τρίμηνη προθεσμία απάντησης αναστέλλεται μία φορά για αιτιολογημένο αίτημα συγκεκριμένων συμπληρωματικών δικαιολογητικών, που πρέπει να διατυπωθεί μέσα στις πρώτες 30 ημέρες. Μεταγενέστερα αιτήματα επιτρέπονται στις ειδικές περιπτώσεις νέων στοιχείων ή μεταβολής της οικονομικής κατάστασης.

Τι συμβαίνει αν ο δανειστής καθυστερεί

Η άπρακτη παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας απάντησης χαρακτηρίζει την υπόθεση εκπρόθεσμη στην πλατφόρμα. Το άρθρο 63ΙΔ προβλέπει τότε αυτοδίκαιη αναστολή εκτοκισμού και κεφαλαιοποίησης μέχρι την απάντηση, περιορισμούς στην έναρξη και συνέχιση μέτρων εκτέλεσης με τις νόμιμες εξαιρέσεις, και αυτόματη ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εποπτική αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση, χωρίς να υποκαθιστά το δικαστήριο στην επίλυση της ατομικής διαφοράς. Οι ειδικές αυτές συνέπειες χρειάζονται χωριστό έλεγχο και δεν δικαιολογούν αυθαίρετη υπόθεση απεριόριστης παράτασης της προστασίας.

Η αποδοχή και η τήρηση της συμφωνίας

Ο οφειλέτης έχει έναν μήνα από την κοινοποίηση της πρότασης για να την αποδεχθεί, να την απορρίψει ή να υποβάλει αιτιολογημένη αντιπρόταση. Αν δεν απαντήσει, η διαδικασία περατώνεται, εκτός αν συντρέχει ανωτέρα βία. Μετά την αποδοχή, η σύμβαση υπογράφεται εντός ενός μηνός, με δυνατότητα μίας κοινώς συμφωνημένης παράτασης 15 ημερών και με τον γενικό κανόνα της εξάμηνης ολοκλήρωσης.

Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για τα ίδια δάνεια στη συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς να επηρεάζεται η αυτοτελής δυνατότητα συνοφειλέτη ή εγγυητή. Ο δανειστής μπορεί να την επαναλάβει. Αν οι καθυστερούμενες καταβολές της συμφωνίας υπερβούν συνολικά την αξία τριών δόσεων, μπορεί να καταγγείλει τη ρύθμιση, με αναβίωση των απαιτήσεων στο προγενέστερο ύψος και αφαίρεση των ποσών που καταβλήθηκαν. Το άρθρο 63Θ προβλέπει επίσης ότι τα ποσά της αθετημένης ρύθμισης δεν μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου με νέα αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό αναστέλλει τις προθεσμίες της διμερούς διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αν ο εξωδικαστικός δεν τελεσφορήσει, απαιτείται αίτημα οφειλέτη ή δανειστή μέσα σε 30 ημέρες από τη λήξη του για να συνεχιστεί η διμερής διαδικασία από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν. Ο συνδυασμός των δύο εργαλείων απαιτεί συνεπώς συντονισμό και παρακολούθηση των προθεσμιών.

Πλήρης ενημέρωση εντός 45 ημερών

Με το άρθρο 13, ο δανειολήπτης ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή πιστώσεων, χωρίς επιβάρυνση, τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, το αναλυτικό ιστορικό καταβολών, τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου και αναλυτική κατάσταση της οφειλής. Κεφάλαιο, συμβατικοί τόκοι, τόκοι υπερημερίας, προμήθειες και έξοδα πρέπει να εμφανίζονται διακριτά.

Η προθεσμία χορήγησης είναι 45 ημέρες. Εφόσον παρέλθει χωρίς ανταπόκριση, η απαίτηση δεν παράγει συμβατικούς τόκους ή τόκους υπερημερίας μέχρι την πλήρη και προσήκουσα παροχή των στοιχείων. Η τοκοφορία επανεκκινεί από την επομένη της χορήγησής τους.

Εάν τα στοιχεία είναι ήδη πλήρως διαθέσιμα στο σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης, αρκεί η σχετική ενημέρωση του δανειολήπτη. Το αίτημα χρειάζεται επομένως ακρίβεια, δηλωμένη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση και αποδεικτικό υποβολής. Ο νόμος θέτει επίσης περιορισμούς στην επανάληψη αιτημάτων για τα ίδια στοιχεία.

Επανυπολογισμός διογκωμένων απαιτήσεων

Το άρθρο 14 διευρύνει την εφαρμογή των ανώτατων ορίων οφειλής του άρθρου 39 του ν. 3259/2004. Κεντρικός κανόνας είναι ο περιορισμός της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής στο τριπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου, με διατήρηση των ειδικότερων χαμηλότερων ορίων όπου εφαρμόζονται, όπως π.χ στους αγρότες!

Στον επανυπολογισμό συνυπολογίζονται οι καταβολές του οφειλέτη, του εγγυητή ή τρίτων, ακόμη και ποσά που εισπράχθηκαν μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εφαρμογή γίνεται άπαξ και αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται αίτηση, και καλύπτει οφειλές με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, καθώς και όσες περιέλθουν στη συνέχεια στο σχετικό καθεστώς.

Η μεταβίβαση της απαίτησης ή μια προγενέστερη ρύθμιση δεν αποκλείει την εφαρμογή του μέτρου στο ανεξόφλητο μέρος της. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Για τις υφιστάμενες απαιτήσεις προβλέπεται εξάμηνη προθεσμία επανυπολογισμού. Χρειάζεται πάντως προσοχή: το όριο δεν ισοδυναμεί με μόνιμο πάγωμα κάθε μελλοντικού τόκου, καθώς ο νόμος προβλέπει εκ νέου τοκοφορία σε σύνδεση με δικαστική διεκδίκηση.

Ο συνεπής οφειλέτης αποκτά ισχυρότερη προστασία

Το άρθρο 15 απαγορεύει, όσο τηρείται η ρύθμιση, την καταγγελία της, την έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, την κατάσχεση και την επίσπευση ή συνέχιση πλειστηριασμού κατά παράβαση των όρων της. Η προστασία καλύπτει και περιπτώσεις στις οποίες η μη πληρωμή οφείλεται αποκλειστικά στη μη χορήγηση των αναγκαίων στοιχείων εξυπηρέτησης από τον πιστωτή ή τον διαχειριστή.

Η παράβαση συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, πίστωση υπέρ του οφειλέτη ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις, που συμψηφίζεται με τις πέντε τελευταίες, παράταση της ρύθμισης κατά πέντε επιπλέον μηνιαίες δόσεις χωρίς επιβάρυνση και αποκατάσταση των συνεπειών με δαπάνες του παραβάτη. Προβλέπονται επίσης διοικητικά πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη, με αυστηρότερη αντιμετώπιση της υποτροπής.

Υπάρχει όμως κρίσιμη δικονομική διάκριση: εάν ο πλειστηριασμός πραγματοποιηθεί παρά την απαγόρευση, η ακύρωσή του απαιτεί δικαστική απόφαση κατόπιν εμπρόθεσμης ανακοπής. Η αυτοδίκαιη προστασία δεν επιτρέπει εφησυχασμό απέναντι στις νόμιμες προθεσμίες.

Βιώσιμη πρόταση πριν από τον πλειστηριασμό

Το άρθρο 17 εξειδικεύει την υποχρέωση υποβολής έγγραφης πρότασης ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό. Η πρόταση πρέπει να στηρίζεται στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής και στην περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο πιστωτής δεν περιέρχεται σε χειρότερη θέση από τη ρευστοποίηση.

Η υποχρέωση έχει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για επαναλαμβανόμενους πλειστηριασμούς και δηλώσεις συνέχισης. Η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας και η ανταπόκριση στα αιτήματα οικονομικής πληροφόρησης έχουν ουσιαστική σημασία για την προστασία του οφειλέτη.

Σταθερό 3% για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες

Με το άρθρο 366, για ευάλωτους οφειλέτες με τη σχετική βεβαίωση και για επιλέξιμους οφειλέτες της αντίστοιχης νομοθετικής κατηγορίας, το επιτόκιο των ρυθμιζόμενων οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς στον εξωδικαστικό μηχανισμό ορίζεται σε 3% ετησίως, σταθερό για ολόκληρη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η διάταξη εφαρμόζεται στις καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026 και καταλαμβάνει και ισχύουσες συμβάσεις αναδιάρθρωσης. Δεν αφορά αυτομάτως κάθε δανειολήπτη ούτε προβλέπει επιστροφή ή συμψηφισμό παλαιότερων καταβολών.

Απαλλαγή από τα χρέη σε ένα έτος μετά την απόφαση πτώχευσης!

Το άρθρο 299 του ν. 5354/2026 τροποποιεί το άρθρο 192 του ν. 4738/2020 και καθιερώνει ενιαία δωδεκάμηνη προθεσμία απαλλαγής του φυσικού προσώπου, αντί της προηγούμενης γενικής τριετίας. Η αλλαγή αφορά και τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές.

Η προθεσμία μετρά από την κήρυξη της πτώχευσης ή από την καταχώριση που προβλέπει το άρθρο 77 παρ. 4 στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Δεν αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης. Η απαλλαγή καταλαμβάνει τις οφειλές προς πτωχευτικούς πιστωτές, είτε έχουν αναγγελθεί είτε όχι, με τις νόμιμες εξαιρέσεις και υπό την επιφύλαξη προσφυγής κατά της απαλλαγής. Μετά την προθεσμία προβλέπεται αίτηση στον εισηγητή δικαστή για τη διαπιστωτική πράξη, εφόσον δεν εκκρεμεί προσφυγή.

Για τις πτωχεύσεις που είχαν ήδη κηρυχθεί και τις καταχωρίσεις που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της διάταξης, χωρίς να έχει επέλθει απαλλαγή, υπάρχει ειδικός μεταβατικός κανόνας: το δωδεκάμηνο μετρά από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, δηλαδή από τις 9 Νοεμβρίου 2026. Παραμένει επίσης ο κανόνας της πενταετίας από προηγούμενη απαλλαγή, όπου συντρέχει.

Η ταχύτερη απαλλαγή διευκολύνει την οικονομική επανεκκίνηση του φυσικού προσώπου. Δεν σημαίνει ότι κάθε πτωχευτική εκκαθάριση ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο ή ότι διασώζεται η κύρια κατοικία μέσω της πτώχευσης. Η απαλλαγή και η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας είναι διαφορετικές έννομες συνέπειες, που πρέπει να συνεκτιμώνται πριν επιλεγεί η κατάλληλη διαδικασία.

Η εφαρμογή θα κρίνει την αποτελεσματικότητα

Οι νέες υποχρεώσεις συνοδεύονται από ενισχυμένη εποπτεία, μεγαλύτερη διαφάνεια για τη λειτουργία των servicers και αύξηση του ανώτατου διοικητικού χρηματικού προστίμου του σχετικού πλαισίου στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η καθημερινή εφαρμογή: πλήρης ενημέρωση, σωστός υπολογισμός της οφειλής, έγκαιρη απάντηση και ρυθμίσεις που μπορούν πράγματι να εξυπηρετηθούν. Για τον δανειολήπτη, η συγκέντρωση των συμβάσεων και των αποδεικτικών πληρωμής, η έγγραφη επικοινωνία και ο έγκαιρος νομικός έλεγχος είναι τα πρώτα βήματα για να μετατραπούν τα δικαιώματα σε πραγματική προστασία.