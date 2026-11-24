Η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, είναι μια ευκαιρία να μετακινηθούμε από τις συμβολικές δηλώσεις, οι και την ευαισθητοποίηση, οποίες έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν αρκούν, στην έμπρακτη πρόληψη, προστασία και λογοδοσία. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα κοινωνικό πρόβλημα απαιτεί επιστημονική, κοινωνική και πολιτική αντιμετώπιση.Η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία δεν αποτελούν απλώς ιδιωτικές υποθέσεις ή μεμονωμένες διαταραχές στις διαπροσωπικές σχέσεις. Συνδέονται με βαθύτερες κοινωνικές αντιλήψεις, σχέσεις εξουσίας, έμφυλα στερεότυπα, ανισότητες και μηχανισμούς ελέγχου.

Η ψυχολογική προσέγγιση οφείλει να αναγνωρίζει τόσο τις συνέπειες της κακοποίησης στην ψυχική υγεία των γυναικών όσο και τους κοινωνικούς παράγοντες που επιτρέπουν τη διαιώνισή της. Ωστόσο, η θεραπευτική υποστήριξη από μόνη της δεν αρκεί, όταν η γυναίκα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον απειλής, οικονομικής εξάρτησης, θεσμικής αδυναμίας ή κοινωνικής εγκατάλειψης.Δεν αρκεί να θεραπεύουμε τις ψυχολογικές συνέπειες της βίας, αν δεν παρεμβαίνουμε ταυτόχρονα στις κοινωνικές και θεσμικές συνθήκες που επιτρέπουν την αναπαραγωγή της

Η 25η Νοεμβρίου δεν πρέπει να εξαντλείται σε επετειακές εκδηλώσεις, συμβολικές ανακοινώσεις και γενικόλογες διακηρύξεις κατά της βίας..Aπαιτείται πολιτική βούληση, που αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες αποφάσεις, επαρκείς πόρους, για στελέχωση υπηρεσιών, αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας και συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικά, απαιτούνται:

Ενίσχυση των δομών προστασίας: Επαρκής αριθμός ασφαλών ξενώνων, στελέχωση με εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νομικούς, καθώς και δυνατότητα άμεσης φιλοξενίας των γυναικών και των παιδιών τους.

Επαρκής αριθμός ασφαλών ξενώνων, στελέχωση με εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νομικούς, καθώς και δυνατότητα άμεσης φιλοξενίας των γυναικών και των παιδιών τους. Οικονομική ενδυνάμωση των θυμάτων: Πρόσβαση σε εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, οικονομική υποστήριξη και ασφαλή στέγαση, ώστε η οικονομική εξάρτηση να μην αποτελεί εμπόδιο στην απομάκρυνση από ένα κακοποιητικό περιβάλλον.

Πρόσβαση σε εργασία, επαγγελματική κατάρτιση, οικονομική υποστήριξη και ασφαλή στέγαση, ώστε η οικονομική εξάρτηση να μην αποτελεί εμπόδιο στην απομάκρυνση από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής: Συστηματική κατάρτιση ψυχολόγων, ιατρών, μαιών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, αστυνομικών και δικαστικών λειτουργών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποίησης.

Συστηματική κατάρτιση ψυχολόγων, ιατρών, μαιών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, αστυνομικών και δικαστικών λειτουργών στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποίησης. Αποτελεσματική θεσμική προστασία: Ταχεία αξιολόγηση επικινδυνότητας, συντονισμός αστυνομικών, υγειονομικών, κοινωνικών και δικαστικών υπηρεσιών και παρακολούθηση της ασφάλειας των θυμάτων.

Ταχεία αξιολόγηση επικινδυνότητας, συντονισμός αστυνομικών, υγειονομικών, κοινωνικών και δικαστικών υπηρεσιών και παρακολούθηση της ασφάλειας των θυμάτων. Πρόληψη από την παιδική και εφηβική ηλικία: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις υγιείς σχέσεις, τη συναίνεση, την ισότητα, τον σεβασμό των ορίων και την αναγνώριση της κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις υγιείς σχέσεις, τη συναίνεση, την ισότητα, τον σεβασμό των ορίων και την αναγνώριση της κακοποιητικής συμπεριφοράς. Συστηματική αξιολόγηση πολιτικών: Συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, καταγραφή των αναγκών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η πολιτική βούληση δεν αποτιμάται από το πόσο συχνά καταδικάζεται δημόσια η βία, αλλά από το κατά πόσο μια γυναίκα μπορεί πράγματι να ζητήσει βοήθεια, να προστατευθεί και να ξαναχτίσει τη ζωή της. Η ύπαρξη θεσμικών δομών και νομοθετικών προβλέψεων είναι απαραίτητη, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποτελεσματικής προστασίας.Χρειάζεται να εξετάζουμε εάν οι υπηρεσίες είναι πραγματικά προσβάσιμες, εάν διαθέτουν επαρκές προσωπικό, εάν οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με σεβασμό και εάν οι μηχανισμοί προστασίας λειτουργούν έγκαιρα και συντονισμένα. Επομένως είναι αναγκαίο να τεθούν συγκεκριμένοι και αξιολογήσιμοι στόχοι. Η προστασία από τη βία πρέπει να αποτελεί σταθερή δημόσια πολιτική και όχι περιστασιακή προτεραιότητα που ενεργοποιείται μόνο όταν ένα τραγικό περιστατικό επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής, ψυχολόγοι, δικηγόροι, δικατικοί,γιατροί μ συμβάλουν ουσιαστικά σε πολλαπλά επίπεδα:Σε κλινικό επίπεδο εγκαιρη αναγνώριση και κλινική αξιολόγηση βίας και ενδείξεων κακοποιησης, ψυχολογική εκτίμηση των θυμάτων αλλά και των δραστών και διερευνηση των επιπτώσεων, διαχείριση του ψυχολογικού τραυματος και σε κοινωνικό επίπεδο:Δημιουργία ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων στις κοινότητες.Συνεργασία με σχολεία, δήμους και κοινωνικούς φορείς για την πρόληψη της έμφυλης βίας.Παρεμβάσεις κατά των στερεοτύπων που κανονικοποιούν τον έλεγχο, την υποτίμηση και την κακοποίηση των γυναικών.Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών ψυχικής υγείας και δομών προστασίας.Σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο:Συμμετοχή σε επιτροπές διαμόρφωσης πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων προς αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Διεκδίκηση σταθερής χρηματοδότησης και επαρκούς στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ανάδειξη των κενών στην προστασία των θυμάτων και παρακολούθηση της εφαρμογής των θεσμικών δεσμεύσεων.Δημόσια παρέμβαση όταν κοινωνικές αντιλήψεις ή πρακτικές υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της κακοποίησης ή μεταθέτουν την ευθύνη στο θύμα. Η ευθύνη της Πολιτείας πέρα από τις διακηρύξεις συμπεριλαμβάνει και τους μετρήσιμους στόχους

Μια κοινωνία υψηλότερης συνειδητότητας δεν περιορίζεται στο να καταδικάζει τη βία ή να οργανωνει ομιλίες, αλλά Κυριως οφείλει να δημιουργεί συνθήκες που αποτρέπουν την κακοποίηση, προστατεύουν τα θύματα και δεν επιτρέπουν την κανονικοποίηση της ανισότητας και της εξουσιαστικής συμπεριφοράς. Μια πολιτική κουλτούρα υψηλότερης συνειδητότητας προϋποθέτει την απομάκρυνση από πρακτικές που βασίζονται στον φόβο, στην πόλωση, στην αντιπαλότητα και στην ανάγκη επιβολής. Αντίθετα, προϋποθέτει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της ενσυναίσθησης, του αλληλοσεβασμού και της υπευθυνότητας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των εμπεκόμενων προσώπων και φορέων στον δημόσιο και πολιτικό διάλογο αποκτά ιδιαίτερη σημασία.Η πολιτική δεν αποτελεί αποκλειστικά πεδίο θεσμών, διοίκησης και οικονομικών αποφάσεων. Διαμορφώνει τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, συγκροτούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις και επηρεάζεται η ψυχική υγεία. Η κοινωνική ανισότητα, η φτώχεια, η ανασφάλεια, οι διακρίσεις, η βία και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν παράγοντες που μπορούν να επιβαρύνουν ουσιαστικά την ψυχοκοινωνική ευημερία. Επομένως, η κατανόηση του ανθρώπου δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην ατομική του διάσταση, αποκομμένη από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ζει. Οι ψυχολόγοι έχουν τη δυνατότητα και την επιστημονική ευθύνη να συμβάλουν σε αυτή τη μετάβαση, μετατρέποντας τη γνώση σε πρόληψη, εκπαίδευση, κοινωνική παρέμβαση και θεσμική διεκδίκηση.

Επομένως η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης και ευαισθητοποίησης. Είναι μια αφορμή να αξιολογήσουμε τη συλλογική και θεσμική μας ευθύνη ως ψυχολόγοι απέναντι σε κάθε γυναίκα που βιώνει βία.Οι ψυχολόγοι δεν χρειάζεται να επιλέγουν πολιτικό στρατόπεδο για να έχουν κοινωνική και πολιτική θέση. Χρειάζεται να υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να αναδεικνύουν τις κοινωνικές διαστάσεις της ψυχικής υγείας και να διεκδικούν πολιτικές που μετατρέπουν την προστασία των θυμάτων από διακήρυξη σε πραγματικότητα. Η επιστημονική γνώση χωρίς κοινωνική εφαρμογή παραμένει ανεκμετάλλευτη δυνατότητα. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση χωρίς θεσμική ανταπόκριση παραμένει ημιτελής προσπάθεια. Και η πολιτική δέσμευση χωρίς λογοδοσία δεν διασφαλίζει ουσιαστική αλλαγή. Η πραγματική πολιτική συνειδητότητα αποδεικνύεται όταν η κοινωνία δεν αρκείται να θρηνεί τις γυναίκες που κακοποιούνται ή δολοφονούνται, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Κλείνοντας προτείνω μια ιδιαίτερα σημαντική πρόταση για δημόσια τοποθέτηση: Να ζητηθεί από τους επιστημονικούς και επαγγελματικους συλλόγους ψυχολόγων,γιατρών,κοινωνικών λειτουργών,δικηγόρων να μην περιορίζονται σε ανακοινώσεις για την 25η Νοεμβρίου, αλλά να καταθέτουν κάθε χρόνο συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία, να αξιολογούν την εφαρμογή τους και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα. Αυτό θα ήταν ένα ουσιαστικό παράδειγμα μετάβασης από την επιστημονική συνειδητοποίηση στην ενεργό κοινωνική και πολιτική ευθύνη.

Γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι ανεξάρτητη από την κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι ανεξάρτητη από την πολιτική. Και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να εξαρτάται από επετειακές δηλώσεις και ομιλίες, αλλά απαιτεί διαρκή πολιτική βούληση και συλλογική δράση. Η εξάλειψη της βίας δεν επιτυγχάνεται με εκδηλώσεις μιας ημέρας αλλά με συνεκτικές πολιτικές , θεσμική συνέπεια και ουσιαστικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα. Η απουσία αποτελεσματικής προστασίας δεν είναι απλώς διοικητική αδυναμία.

Είναι ένα θεσμικό κενό που μεταφέρει δυσανάλογα το βάρος της αντιμετώπισης της βίας στις θύματα. Συμπερασματικά λοιπόν η πραγματικη πρόοδος δεν θα κριθεί από το πόσο συχνά μιλάμε για την εξάλειψη της βίας, αλλά από το κατά πόσο καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε κανένας άνθρωπος, να μη χρειάζεται να διεκδικεί μόνος του το αυτονόητο : το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια ,αξιοπρέπεια και ελευθερία.