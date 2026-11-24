Με βαθιά θλίψη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) αποχαιρετά τον Ιωάννη (Γιάννη) Πιπιλή, πρώην δήμαρχο Φιγαλείας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο Ιωάννης Πιπιλής υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Γεννημένος το 1935 στη Νέα Φιγαλεία Ηλείας, ο Ιωάννης Πιπιλής υπήρξε άνθρωπος με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και μακρά επαγγελματική διαδρομή. Απόφοιτος της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, με περαιτέρω σπουδές στη Νομική και στις Οικονομικές Επιστήμες, κατείχε επί σειρά ετών σημαντικές διοικητικές και οικονομικές θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων στη ΛΙΠΤΟΛ, στη Σωληνουργία Αθηνών και στην EMI–Columbia.

Το 1998 εξελέγη Δήμαρχος του νεοσύστατου τότε Δήμου Φιγαλείας, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγη το 2002 και το 2006, υπηρετώντας τον τόπο του επί τρεις συνεχόμενες τετραετίες, από το 1999 έως το 2010.

Κατά τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής του θητείας συνέβαλε στην αναβάθμιση των οικισμών του Δήμου Φιγαλείας, προωθώντας έργα ύδρευσης, οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της παιδείας και του πολιτισμού. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στη Νότια Ηλεία, όταν ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων και την ενδυνάμωση της τοπικής πολιτικής προστασίας.

Η παρουσία του στα αυτοδιοικητικά δρώμενα συνδέθηκε με τη διαρκή προσπάθεια ανάδειξης της Φιγαλείας, της ιστορίας και της πολιτιστικής της κληρονομιάς, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, στους οικείους του και στην τοπική κοινωνία της Φιγαλείας.