Στην 24ωρη γενική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τα εργατικά σωματεία, οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώρας για αύριο Τετάρτη θα συμμετέχει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Η απόφαση για καθολική αποχή πάρθηκε σε χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και αφορά όλα τα δικαστήρια, πολιτικά, ποινικά και διοικητικά.

Οπως αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: “Ο δικηγορικός κόσμος αποτελώντας μέρος του παραγωγικού και οικονομικού ιστού της χώρας, δεν μένει αμέτοχος αλλά στέκεται έμπρακτα και σταθερά στο πλευρό όλης της κοινωνίας. Απέναντι στην αυξανόμενη ακρίβεια, την συνεχή αύξηση των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων καθώς και την συρρίκνωση του εισοδήματος που πλήττουν ανεπανόρθωτα το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιστημόνων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διεκδικούμε:

- Ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του

υψηλού κόστους προσωπικής και επαγγελματικής διαβίωσης, στέγασης

και ενέργειας.

- Προστασία της πρώτης κατοικίας και ουσιαστική ενίσχυση του

πλαισίου εποπτείας ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη ασυδοσία των

funds.

- Πραγματική ρύθμιση των οφειλών των νοικοκυριών, εργαζομένων

και επαγγελματιών χωρίς τοκογλυφικά επιτόκια.

- Ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, της

παιδείας και των υποδομών τους καθώς και του κοινωνικού κράτους.

Αναπόσπαστο μέρος των παραπάνω αποτελούν τα πάγια και

διαχρονικά αιτήματα του κλάδου μας όπως :

- Κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων

επαγγελματιών και επιστημόνων.

- Θέσπιση αφορολόγητου ορίου και στους επιστήμονες και

ελεύθερους επαγγελματίες.

- Απαλλαγή των δικηγορικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ, καθώς

επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος πρόσβασης των πολιτών στη

Δικαιοσύνη.

- Κατάργηση όλων των παραβόλων υπέρ του Δημοσίου, ώστε να

πάψει η Δικαιοσύνη να είναι μηχανισμός είσπραξης εσόδων αυτού.

- Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εξορθολογισμός του

ασφαλιστικού συστήματος για τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους.

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας χωρίς προϋποθέσεις και ρύθμιση

οφειλών με διαγραφή των τόκων.

- Ουσιαστικός διάλογος με το δικηγορικό σώμα για τις δικονομικές

αλλαγές, κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

και αναβάθμιση των κτιριακών και ψηφιακών υποδομών των δικαστηρίων.

- Σεβασμός του δικηγορικού λειτουργήματος, διασφάλιση του

δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών και αποτροπή κάθε

προσπάθειας υποβάθμισης του ρόλου του δικηγόρου ως δημοσίου

λειτουργού και συλλειτουργού της Δικαιοσύνης”.

Πλαίσιο αποχής

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών,

συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και

διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης

των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών

Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα

Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι

έτη στον α’ βαθμό και επτά έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα

συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ έτη

στο β’ βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία

πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της

συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες

σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση

δεκαοκτάμηνου.

- Σε αναστολές και ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται

άμεσα ο πλειστηριασμός.

- Σε αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν

επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως

κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου

προθεσμίας.

- Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης:

1. i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο

Διαμεσολαβητή και

2. ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα

προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και

βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα

χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών

περιπτώσεων.

Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για αιτήσεις αναστολής και

β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και

κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Η αποχή καταλαμβάνει:

- Τα συναινετικά διαζύγια.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην

τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος,

υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία

λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.