Κριός

Η αντίθεση του Ηλιου στον 9ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 3ο οίκο σου μπορεί να φέρει απρόοπτα σε μια μετακίνηση και σε μια συμφωνία που περίμενες να οριστικοποιηθεί. Αν μια κουβέντα πάρει απρόβλεπτη τροπή, πάρε χρόνο πριν απαντήσεις, γιατί μια βιαστική δήλωση δύσκολα μαζεύεται. Παράλληλα, ο κυβερνήτης σου Αρης περνά στην Παρθένο, στον 6ο οίκο σου, και από σήμερα θα έχεις περισσότερη διάθεση να βάλεις σε σειρά δουλειές που είχαν μείνει στη μέση και να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου.

Ταύρος

Αν έχεις υπολογίσει σε χρήματα που περιμένεις από κάποιον/α ή έχεις μοιράσει έξοδα με το ταίρι σου, κράτησε ένα περιθώριο για αλλαγές. Η αντίθεση του Ηλιου στον 8ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 2ο οίκο σου μπορεί να φέρει απρόοπτα έξοδα ή να αλλάξει τους όρους μιας οικονομικής συμφωνίας. Μια διαφωνία με τον/ην σύντροφό σου, για το ποιος πληρώνει, μπορεί να αγγίξει ευαίσθητες χορδές και να προκύψουν εντάσεις. Με την είσοδο του Αρη στην Παρθένο, στον 5ο οίκο σου, θα παίρνεις πιο εύκολα πρωτοβουλίες στα προσωπικά σου.

Δίδυμοι

Μια συνάντηση ή μια κουβέντα με το ταίρι σου μπορεί να πάρει άλλη τροπή από αυτή που περίμενες. Με τον Ηλιο στον 7ο οίκο σου απέναντι από τον Ουρανό στο ζώδιό σου, στον 1ο οίκο σου, θα δυσκολευτείς να συναινέσεις σε αποφάσεις που έχουν παρθεί για σένα χωρίς εσένα. Γενικότερα, μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων μπορεί να φανερώσει πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεστε τον προσωπικό χώρο. Ο Αρης περνά στην Παρθένο, στον 4ο οίκο σου, και σε βάζει να ασχοληθείς με δουλειές στο σπίτι, επισκευές ή μια οικογενειακή εκκρεμότητα.

Καρκίνος

Η αντίθεση του Ηλιου στον 6ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 12ο οίκο σου μπορεί να σε κάνει πιο ανήσυχο/η, ιδιαίτερα αν εδώ και καιρό «στριμώχνεις» την ξεκούρασή σου ανάμεσα στις υποχρεώσεις. Με τον Αρη να περνά στην Παρθένο, στον 3ο οίκο σου, αυξάνονται οι μετακινήσεις και τα τηλεφωνήματα. Μπορείς να τρέξεις μια υπόθεση με χαρτιά ή να πιάσεις μια συζήτηση που ανέβαλλες με αδελφό ή συγγενή. Πρόσεξε τον τόνο σου όταν βιάζεσαι, γιατί μια σύντομη απάντηση μπορεί εύκολα να ακουστεί πιο κοφτή απ’ όσο την εννοείς.

Λέων

Ο κυβερνήτης σου Ηλιος στον 5ο οίκο σου σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό στον 11ο οίκο σου και μπορεί να βρεθείς ανάμεσα σε κάτι που θέλεις πολύ και σε μια δέσμευση που έχεις αναλάβει απέναντι στους φίλους σου. Αν μια γνωριμία έχει προκύψει μέσα από κοινή παρέα, ίσως σε αιφνιδιάσει το πόσο ανοιχτά εκδηλώνεται το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να είσαι αντιδραστικός/ή. Με τον Αρη να περνά στην Παρθένο, στον 2ο οίκο σου, θα διεκδικείς πιο ενεργά την αμοιβή σου και θα θελήσεις να τακτοποιήσεις έξοδα που έχουν μαζευτεί.

Παρθένος

Η αντίθεση του Ηλιου στον 4ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 10ο οίκο σου φέρνει απρόοπτα στη δουλειά, από μια αλλαγή ωραρίου μέχρι μια ευθύνη που πέφτει πάνω σου την ώρα που έχεις ήδη κανονίσει το πρόγραμμά σου με την οικογένειά σου. Αν σου ζητηθεί να αποφασίσεις επιτόπου, ξεκαθάρισε πρώτα πόσο χρόνο θα χρειαστεί να τελειώσεις με τις εκκρεμότητές σου. Σήμερα ο Αρης περνά στο ζώδιό σου, στον 1ο οίκο σου, και σου δίνει την ώθηση να πάρεις πρωτοβουλίες για πράγματα που σε αφορούν άμεσα.

Ζυγός

Μια πληροφορία που φτάνει την τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξει τη σειρά των κινήσεών σου. Με την αντίθεση του Ηλιου στον 3ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 9ο οίκο σου, ένα ταξίδι, ή μια υπόθεση με έγγραφα ενδέχεται να χρειαστεί νέα ημερομηνία ή διαφορετικό χειρισμό. Αν κάποιος/α αμφισβητήσει κάτι που θεωρείς δεδομένο, άκουσέ τον/ην πριν πάρεις θέση. Η είσοδος του Αρη στην Παρθένο, στον 12ο οίκο σου, μπορεί να σε κάνει πιο ανήσυχο/η για μια εκκρεμότητα και να φέρει φοβίες και ανασφάλειες.

Σκορπιός

Η αντίθεση του Ηλιου στον 2ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 8ο οίκο σου μπορεί να φέρει στην επιφάνεια διαφορετικές απόψεις για το πώς μοιράζεσαι τα χρήματά σου με το ταίρι ή τον συνεργάτη σου. Τα κοινά έξοδα μπορεί να χρειαστούν νέα συμφωνία, ειδικά αν αλλάξει ένα έσοδο που υπολόγιζες. Πριν δεσμευτείς, ξεκαθάρισε το ποσό και την προθεσμία που μπορείς να καλύψεις. Με τον Αρη να περνά στην Παρθένο, στον 11ο οίκο σου, παίρνεις πιο ενεργό ρόλο σε μια ομάδα προκειμένου να υλοποιήσεις έναν στόχο.

Τοξότης

Ο Ηλιος στο ζώδιό σου, στον 1ο οίκο σου, σχηματίζει αντίθεση με τον Ουρανό στον 7ο οίκο σου και φέρνει αλλαγές σε σχέσεις ή συνεργασίες όπου ο καθένας διεκδικεί μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αν το ταίρι σου αλλάξει σχέδια ξαφνικά, συζήτησε μαζί του τις προθέσεις του πριν τα τινάξεις όλα στο αέρα. Γενικότερα η στάση ενός ανθρώπου απέναντί σου μπορεί να σε ξαφνιάσει. Η είσοδος του Αρη στην Παρθένο, στον 10ο οίκο σου, σε ωθεί να διεκδικήσεις τη θέση που σε ικανοποιεί και την αναγνώριση για κάτι που έχεις ήδη αναλάβει.

Αιγόκερως

Μια δουλειά που συνήθως κυλά χωρίς δυσκολία μπορεί σήμερα να απαιτήσει περισσότερο από το χρόνο που είχες κρατήσει για σένα. Η αντίθεση του Ηλιου στον 12ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 6ο οίκο σου κάνει πιο αισθητή την κούραση, ιδιαίτερα αν χρειαστεί να καλύψεις μια απουσία. Βάλε όριο στο τι μπορείς να παραδώσεις μέσα στη μέρα και ενημέρωσε εγκαίρως όσους περιμένουν από σένα. Ο Αρης περνά στην Παρθένο, στον 9ο οίκο σου, και σου δίνει ώθηση να προχωρήσεις μια αίτηση ή την οργάνωση ενός ταξιδιού.

Υδροχόος

Η πρόσκληση μιας παρέας μπορεί να συμπέσει με κάτι προσωπικό που δεν θέλεις να αναβάλλεις, ενώ η σχέση που διατηρείς μπορεί να περιπλέξει τις ισορροπίες μέσα στον κύκλο σου. Η αντίθεση του Ηλιου στον 11ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 5ο οίκο σου μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου για μια έξοδο ή να σε κάνει να αποχωρήσεις από μια δραστηριότητα που έχει πάψει να σε ευχαριστεί. Αν δίνεις άλλη προτεραιότητα στα παιδιά σου ή σε κάτι δημιουργικό, πες το καθαρά στους φίλους που σε υπολογίζουν, χωρίς να προκαλέσεις.

Ιχθύες

Εκεί που περιμένεις να ασχοληθείς με μια σημαντική επαγγελματική υπόθεση, ένα απρόοπτο γεγονός στο σπίτι μπορεί να σε αναγκάσει να αλλάξεις προτεραιότητες. Η αντίθεση του Ηλιου στον 10ο οίκο σου με τον Ουρανό στον 4ο οίκο σου ενδέχεται να φέρει αλλαγή σε ένα ραντεβού ενώ γενικότερα θα έχεις τάσεις ανεξαρτησίας. Με τον Αρη να περνά απέναντί σου στην Παρθένο, στον 7ο οίκο σου, οι σχέσεις με τον/ην σύντροφό σου και τους/ις συνεργάτες/ιδες, ενδέχεται το επόμενο διάστημα να ενταθούν. Μια συνεργασία είναι πολύ πιθανό να λήξει.