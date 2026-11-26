Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της επιβατικής κίνησης στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας το 2027 εκτιμά η διοίκηση της Fraport Greece, καθώς ορισμένα από τα νέα δρομολόγια που εγκαινιάστηκαν φέτος δεν απέφεραν στις αεροπορικές εταιρείες τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιστοσελίδων Metaforespress και Insider, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη η διοίκηση της Fraport Greece έγινε λόγος για πιθανή διόρθωση της επιβατικής κίνησης στην Καλαμάτα, έπειτα από τη φετινή χρονιά ρεκόρ.

Η διοίκηση της εταιρείας αντιμετωπίζει πάντως την επένδυση των 125 εκατ. ευρώ στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εκτιμώντας ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική πύλη εισόδου για το σύνολο της Πελοποννήσου.

ΑΥΞΗΣΗ 18,2% ΤΟ 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece Γιώργος Βήλος, το Αεροδρόμιο Καλαμάτας εξυπηρέτησε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 περίπου 377.000 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 18,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διεθνής επιβατική κίνηση αντιστοιχεί στο 94% της συνολικής κίνησης του αεροδρομίου.

Η Καλαμάτα εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στον συγκριτικό πίνακα που παρουσίασε η Fraport Greece για τα 15 αεροδρόμια, αν και τα στοιχεία για τα υπόλοιπα 14 αφορούν το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου.

Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που ήδη διαχειρίζεται η εταιρεία η επιβατική κίνηση ανήλθε το δεκάμηνο σε 37 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,8%. Η διεθνής κίνηση αντιστοιχεί στο 81% της συνολικής επιβατικής κίνησης.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Οι εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά είναι συγκρατημένες συνολικά για τις αερομεταφορές στην Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων και της οικονομικής αβεβαιότητας σε βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece επισήμανε ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα αξιολογήσουν την αποδοτικότητα κάθε δρομολογίου χωριστά, διατηρώντας κατά προτεραιότητα τις πλέον κερδοφόρες συνδέσεις.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις μεταξύ των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Ο προγραμματισμός των αεροπορικών εταιρειών για τη θερινή περίοδο του 2027 αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε περίπου δυόμισι μήνες.

Πηγές ανησυχίας για τη διοίκηση της Fraport αποτελούν επίσης η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία, η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και το αυξημένο κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τρεις αγορές που έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τον τουρισμό της Μεσσηνίας.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την Καλαμάτα, δεν διευκρινίστηκε ποια δρομολόγια δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα ούτε ποιες αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο περιορισμού των πτήσεών τους.

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ 125 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Την ίδια ώρα, η Fraport Greece προετοιμάζεται για την ανάληψη της διαχείρισης του Αεροδρομίου Καλαμάτας, το οποίο θα αποτελέσει το 15ο αεροδρόμιο του χαρτοφυλακίου της.

Το επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατ. ευρώ θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες Delta Airport Investments του ομίλου Κοπελούζου και Πηλέας Συμμετοχών της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.

Η πιθανότητα επιβράδυνσης της επιβατικής κίνησης το 2027 δεν φαίνεται να μεταβάλλει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επένδυσης.

Το ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία επικεντρώνεται πλέον στον αριθμό των αεροπορικών θέσεων που θα διατεθούν την επόμενη τουριστική περίοδο, στη διατήρηση των συνδέσεων που εγκαινιάστηκαν φέτος και στη δυνατότητα προσέλκυσης νέων δρομολογίων και επιμήκυνσης της περιόδου διεθνών πτήσεων.