Eνα Σαββατοκύριακο έντονης κακοκαιρίας δείχνουν οι προβλέψεις, με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά από τη Δευτέρα.

Oπως εξήγησε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Γιώργος Εμμανουήλ, ο καιρός αρχίζει να χαλά αύριο Παρασκευή, ενώ ενδέχεται να εκδοθεί έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πιθανότατα αύριο. Όπως σημείωσε, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και χρειάζεται προσοχή.

Σήμερα θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, που ανεβάζουν λίγο τη θερμοκρασία σε σχέση με χθες. Από το βράδυ θα σημειωθούν βροχές στη Δυτική Ελλάδα, που θα επηρεάσουν αργότερα και τα βόρεια, ενώ αργά τη νύχτα αναμένονται καταιγίδες στα βορειοδυτικά, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 20 και στα νοτιότερα τους 21 με 22, για παράδειγμα στη βόρεια Κρήτη.

Αύριο Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές σε Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, με καταιγίδες στα βορειοδυτικά, δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως προς το βράδυ. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στις ελάχιστες τιμές, δηλαδή τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα κινηθεί νοτιότερα. Οι βροχές θα επηρεάσουν το Ιόνιο, όλα τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, με καταιγίδες στη δυτική χώρα, στη Θεσσαλία και στα βόρεια. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα βορειοδυτικά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως στην ανατολική. Βροχές αναμένονται και στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά. Από το απόγευμα του Σαββάτου εγκαθίσταται έντονο βορειοανατολικό ρεύμα στο Βόρειο Αιγαίο, που το βράδυ θα φτάσει τα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή η κακοκαιρία συνεχίζεται και το βορειοανατολικό ρεύμα ενισχύεται, φτάνοντας τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 στο Ιόνιο, με θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν σε Θεσσαλία, Κεντρική και Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ τη Δευτέρα θα κινηθούν και προς την Κρήτη.

Το ρεύμα αυτό φέρνει ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα, με αποτέλεσμα την Κυριακή να σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, που τη Δευτέρα θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε όλη τη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα και στην κεντρική χώρα αναμένονται μονοψήφιες θερμοκρασίες όλη την ημέρα, με τον υδράργυρο να μην ανεβαίνει πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου ούτε το μεσημέρι.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα φέρει και χιονοπτώσεις. Την Κυριακή θα χιονίσει στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ τη Δευτέρα οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν στα ορεινά της νοτιότερης ηπειρωτικής χώρας, δηλαδή στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Τα χιόνια αναμένονται από υψόμετρο 800 έως 1.000 μέτρα και πάνω.