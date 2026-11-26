Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στη διετία, αναμόρφωση του υφιστάμενου δικτύου, άνοιγμα δέκα νέων καταστημάτων αλλά και είσοδο στο ηλεκτρονικό εμπόριο το 2028 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός της Lidl Ελλάς.

Συγκεκριμένα, ο Μίλτος Φοροζίδης, CEO και πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης, επενδυτικό πλάνο ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη διετία, με σταθερό ετήσιο προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου, λειτουργούν ήδη δύο νέα καταστήματα (Ξυλόκαστρο, Σκιάθος), ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση στη Σαντορίνη και ανακαινίστηκαν πλήρως τρία καταστήματα. Έως τον Φεβρουάριο του 2027 δρομολογούνται πέντε νέα καταστήματα σε Χαλάνδρι, Πλατεία Βικτωρίας, Χαϊδάρι, Πάρο και Θεσσαλονίκη ενώ από τον Μάρτιο του 2027 σχεδιάζονται ακόμη πέντε νέα καταστήματα, παράλληλα με στοχευμένες μετεγκαταστάσεις και ανακαινίσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στον ολικό μετασχηματισμό του φυσικού της δικτύου μέσω του νέου Store Concept, το οποίο θα εφαρμοστεί σε 74 καταστήματα έως τον Φεβρουάριο του 2028. Το νέο πρότυπο κατάστημα προσφέρει σύγχρονη αισθητική και άνετη πλοήγηση με «Ζώνη Φρεσκάδας» αμέσως στην είσοδο, αναβαθμισμένη ποικιλία 3.000+ κωδικών με σύγχρονο εξοπλισμό ψύξης, καθώς και αυτόματα ταμεία, ψηφιακές οθόνες και τερματικά τιμών για ταχύτητα και αυτονομία στις αγορές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η εφαρμογή Lidl Plus ξεπερνά τους 2,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα, ενσωματώνοντας από τις 22 Οκτωβρίου το πρόγραμμα επιβράβευσης Lidl Points (1 πόντος ανά € 1 αγορών, εξαργύρωση σε marketplace 400 κωδικών).

Επίσης, τον Μάρτιο του 2027 ξεκινά πιλοτικά σε 4 καταστήματα (δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη) η υπηρεσία Scan & Go για αγορές μέσω κινητού χωρίς αναμονή, με σταδιακή επέκταση σε 35 καταστήματα, ενώ προετοιμάζεται η είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shop, με έμφαση στα non-food) με ορίζοντα το 2028.

Με 27 χρόνια παρουσίας στη χώρα, η Lidl Ελλάς διαθέτει 234 καταστήματα, 5 κέντρα διανομής, περισσότερους από 7.000 εργαζομένους και πάνω από 16.000 προϊόντα. Συνεργάζεται με πάνω από 2.300 Έλληνες προμηθευτές, υποστηρίζοντας πάνω από 16.000 νοικοκυριά, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της ανήλθε το 2025 σε 1,213 δισ. ευρώ (0,6% του ΑΕΠ).

Το 69% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από προϊόντα 400+ Ελλήνων προμηθευτών (100% εγχώρια αυγά αχυρώνα και φρέσκο κοτόπουλο, 98% φρέσκα κρέατα, 87% μαναβική), με ετήσια επένδυση 1,8 εκατ. ευρώ σε πιστοποιήσεις ποιότητας.

Παράλληλα, το 2025, 263 Έλληνες προμηθευτές εξήγαγαν 1.648 κωδικούς σε 31 χώρες, αξίας 611,1 εκατ. ευρώ (~100 εκατ. ευρώ μέσω των εβδομάδων Eridanous). Για το διάστημα Μάρτιος-Σεπτέμβριος 2026 οι εξαγωγές ανέρχονται ήδη στα 444 εκατ. ευρώ, με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά να αυξάνονται κατά 35,48% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου (210 εκατ. ευρώ έναντι 155 εκατ. ευρώ).

Το 2025 η Lidl Ελλάς διέθεσε 1,78 εκατ. ευρώ σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, εστιάζοντας σε δύο σταθερές προτεραιότητες:

-Κοινωνική προσφορά: Στο επίκεντρο βρίσκεται η 13ετής στήριξη άνω των 1,5 εκατ. ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για περισσότερα από 60.000 παιδιά, η σύμπραξη με τη UNICEF κατά της παιδικής βίας και οι 564 υποτροφίες στο CTY Greece του Κολλεγίου Ανατόλια. Παράλληλα, προσφέρθηκαν πάνω από 6.000

-εορταστικά γεύματα, 15.624 μερίδες φαγητού και 1.228 «Κούτες Αγάπης» σε συνεργασία με την Οδύσσεια, καθώς και 41,7 τόνοι τροφίμων στις Τράπεζες Τροφίμων από το 2022. Επιπλέον, δημιουργήθηκε με δωρεά 400.000 ευρώ ο Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων στο Χαλάνδρι, ο οποίος ανεφοδιάζεται με 200.000 ευρώ ετησίως.

-Περιβάλλον: Η εταιρεία αξιοποιεί 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, διαθέτοντας φωτοβολταϊκά σε 34 καταστήματα, 2 κέντρα διανομής και τις κεντρικές υπηρεσίες, καθώς και 94 καταστήματα με σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι θα φτάσουν τους 103 έως το τέλος του οικονομικού έτους. Επιπλέον, από το 2022 φυτεύτηκαν 18.000 δέντρα σε συνεργασία με τη We4All, ενώ φέτος απομακρύνθηκαν 9.314 κιλά απορριμμάτων -ξεπερνώντας συνολικά τους 22 τόνους από το 2020- μέσα από δράσεις με το Plastic Free Greece και το Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ