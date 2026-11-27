Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο αγαπημένος ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας κοντά του τους ανθρώπους της οικογένειάς του.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, είχε επιστρέψει στην κατοικία του, καθώς είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ύστερα από επιθυμία των οικείων του.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι του. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, με την κατάσταση της υγείας του να απαιτεί αρχικά διασωλήνωση και στη συνέχεια νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου.