Σε ρυθμούς Black Friday κινείται από τις αρχές της εβδομάδας η αγορά της Καλαμάτας, με τις προσφορές να κορυφώνονται το τριήμερο, από σήμερα έως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Οι μεγάλες αλυσίδες είχαν ξεκινήσει τις προωθητικές τους ενέργειες από τις αρχές του μήνα, ενώ τα τοπικά καταστήματα μπήκαν στη μάχη των προσφορών από τη Δευτέρα, με μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν το 50% σε επιλεγμένα προϊόντα.

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος ανέφερε ότι τα καταστήματα της πόλης είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους καταναλωτές τόσο το τριήμερο της Black Friday όσο και τις εβδομάδες που απομένουν μέχρι τις γιορτές. Όπως σημείωσε, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του δήμου και οι στολισμένες βιτρίνες έχουν ήδη δώσει εορταστικό τόνο στο κέντρο της πόλης, μέσα από ένα κλίμα που ενδείκνυται για αγορές.

Ο κ. Εγγλέζος επισήμανε ότι οι μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα δίνουν τον ρυθμό στη συγκεκριμένη περίοδο προσφορών, ωστόσο και τα τοπικά καταστήματα συμμετέχουν με αξιόλογες προσφορές και δίνουν βάρος στην ποιότητα των προϊόντων τους, προσβλέποντας σε μια πρώτη ανάσα για την αγορά πριν από τον Δεκέμβριο.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η φράση «Black Friday» είχε χρησιμοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 1869, για να περιγράψει την κατάρρευση της αγοράς χρυσού στις 24 Σεπτεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Η εμπορική της ιστορία ξεκίνησε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα στη Φιλαδέλφεια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές του 1960, οι αστυνομικοί της πόλης αποκαλούσαν «Μαύρη Παρασκευή» την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών, όταν το κέντρο γέμιζε από καταναλωτές που έκαναν τις πρώτες χριστουγεννιάτικες αγορές τους και επισκέπτες που έφταναν για τον ετήσιο αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ Στρατού και Ναυτικού. Το 1961, έμποροι της πόλης επιχείρησαν να καθιερώσουν την πιο ευχάριστη ονομασία «Big Friday», όμως η αρχική ονομασία επικράτησε.

Τη δεκαετία του 1980, καθώς η Black Friday διαδιδόταν στις ΗΠΑ, το λιανεμπόριο έδωσε στον όρο μια νέα ερμηνεία, συνδέοντάς τον με το μαύρο μελάνι που χρησιμοποιούσαν οι λογιστές για να καταγράφουν τα κέρδη. Τα επόμενα χρόνια, οι μεγάλες αλυσίδες άρχισαν να ανοίγουν από τα ξημερώματα, προσελκύοντας τους πρώτους πελάτες με προσφορές σε λίγα τεμάχια. Έτσι καθιερώθηκαν οι ουρές έξω από τα καταστήματα, με καταναλωτές να περιμένουν ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ για να προλάβουν μια τηλεόραση ή μια κονσόλα σε χαμηλή τιμή.

Στην αμερικανική αγορά, οι διαφημιζόμενες εκπτώσεις για ορισμένα ηλεκτρονικά είδη μπορούν να φτάσουν το 80% έως και το 90%. Ενδεικτικά, στις φετινές προσφορές πριν από τη Black Friday, ασύρματα ακουστικά διατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Walmart στα 21 δολάρια, με αναγραφόμενη τιμή αναφοράς τα 200 δολάρια. Για τους εμπόρους, τέτοιες προσφορές προσελκύουν πελάτες, ενώ οι μειώσεις σε μοντέλα προηγούμενων ετών βοηθούν να διατεθούν τα αποθέματα πριν φτάσουν στα ράφια οι νεότερες συσκευές.

Η Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών παραμένει η ημέρα αναφοράς στις ΗΠΑ, με τις προσφορές πλέον να εκτείνονται σε περισσότερες ημέρες. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και η καθιέρωση, το 2005, της Cyber Monday, της Δευτέρας που ακολουθεί.

Στην Ελλάδα, η Black Friday έκανε την οργανωμένη εμφάνισή της το 2016 και εξελίχθηκε σταδιακά σε πολυήμερη περίοδο προσφορών.

Σε τοπικό επίπεδο, αρκετοί καταναλωτές περιμένουν τη Black Friday για αγορές που έχουν ήδη προγραμματίσει, όπως ένα νέο κινητό ή μια τηλεόραση. Παράλληλα, άλλοι αγοράζουν νωρίτερα τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους ή αναζητούν χειμερινά ρούχα και παπούτσια σε χαμηλότερες τιμές.

Το πραγματικό όφελος πάντως μιας προσφοράς φαίνεται από τη σύγκριση της τιμής του ίδιου προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα και από το πώς έχει διαμορφωθεί η τιμή του το προηγούμενο διάστημα. Κατά γενικό κανόνα, όταν μια επιχείρηση ανακοινώνει μείωση τιμής, ως τιμή αναφοράς χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη τιμή στην οποία διέθεσε το προϊόν τις προηγούμενες 30 ημέρες.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Για όσα επιλέξουν να λειτουργήσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προτείνει ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Παράλληλα, ο Σύλλογος καλεί τους καταναλωτές της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής να στηρίξουν την τοπική αγορά επιλέγοντας τις επιχειρήσεις της πόλης για τις αγορές τους.