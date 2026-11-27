Μέσα στον Δεκέμβριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας θα είναι έτοιμο κατασκευαστικά, σύμφωνα με ενημέρωσή μας από την ανάδοχο εταιρεία.

Και αν όλα πάνε καλά με τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται, η “Μαύρη Θύελλα” μπορεί να επιστρέψει και να αγωνιστεί στο σπίτι της, στη Superleague τον Ιανουάριο του 2027 και να δοθεί τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία της.

Χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών που υλοποιούνται από την Περιφέρεια έως τις 21 Δεκεμβρίου και συμπληρωματική σύμβαση το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 7,5% της αρχικής σύμβασης.

Οι εργασίες με τις εργολαβίες της Περιφέρειας και του Δήμου Καλαμάτας, με τον ίδιο ανάδοχο, την εταιρεία Γεννάτος, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.

Να ενημερώσουμε, αρχικά, ότι έχουν τοποθετηθεί οι πυλώνες με τους προβολείς φωτισμού και έχει δοκιμαστεί και ρυθμιστεί η λειτουργία τους.

Στη νότια κερκίδα έχουν τοποθετηθεί όλα τα καθίσματα και κάτω από αυτή έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες για τα αποδυτήρια (γηπεδούχων, φιλοξενούμενων και διαιτητών) και την αίθουσα Τύπου.

Εχει ξεκινήσει η εγκατάσταση του στεγάστρου που θα καλύψει τη νότια κερκίδα και τοποθετούνται οι κάμερες που θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν τον χώρο της κερκίδας.

Στον διάδρομο μεταξύ της κερκίδας και των κιγκλιδωμάτων του Σταδίου, που προβλέπεται να κλείσει, να σκεπαστεί, καθώς από αυτόν θα μπαίνουν και θα φεύγουν οι αποστολές των ομάδων και οι διαιτητές, έχει τοποθετηθεί ο σιδερένιος σκελετός.

Στη βόρεια κερκίδα έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των καθισμάτων, έχει ολοκληρωθεί και έχει περιφραχθεί ο χώρος (190 – 200 θέσεις) στην ανατολική πλευρά για τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας. Εχει φτιαχθεί το λογότυπο της ομάδας της Καλαμάτας και έχει περιφραχθεί ο χώρος στη δυτική πλευρά της κερκίδας, όπου θα κάθονται οι φανατικοί φίλαθλοι της “Μαύρης Θύελλας”, με σχηματισμένο το 5, τη θύρα των φανατικών.

Στον αγωνιστικό χώρο προχωράει η επανασπορά του χλοοτάπητα, ενώ βάφονται τα τουρνικέ (για την είσοδο των φιλάθλων με ηλεκτρονικό εισιτήριο) στη δυτική πλευρά, από όπου θα μπαίνουν στο γήπεδο οι φίλαθλοι της τοπικής ομάδας και για τις δύο κερκίδες, όπως γινόταν και παλιότερα.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευών πρέπει να επισπευστούν οι αδειοδοτήσεις και άλλες σημαντικές διαδικασίες, όπως είναι το VAR. Εχουμε ενημερωθεί ότι για να γίνουν όλες οι εργασίες που απαιτούνται, για να εγκατασταθεί και να είναι έτοιμο να λειτουργήσει το VAR, θα έρθουν ειδικοί από την Ουγγαρία και θα χρειαστούν 20 ημέρες τουλάχιστον. Και για να ξεκινήσουν οι εργασίες για το VAR θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο αγωνιστικός χώρος, να είναι πλήρης και με τις γραμμές που θα έχει το γήπεδο.

Με όλα αυτά, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις και απρόοπτα και ο συντονισμός θα είναι ιδανικός, η “Μαύρη Θύελλα” μπορεί να επιστρέψει στην έδρα της στον αγώνα με τον Ολυμπιακό το Σάββατο 9 Ιανουαρίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άλλες ημερομηνίες είναι στις 22 - 23 Ιανουαρίου με τον Αστέρα Τρίπολης και στις 6 – 7 Φεβρουαρίου με τον ΠΑΟΚ.