Στις φλόγες τυλίχτηκε την Τετάρτη ένα σπίτι στην Αλαγονία του Ταϋγέτου.

Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Μετά τη φωτιά, η Δημοτική Αστυνομία, υπό την εποπτεία του αντιδημάρχου Κώστα Παπαδάκη, οριοθέτησε τον χώρο για λόγους ασφαλείας.