Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.
Μετά τη φωτιά, η Δημοτική Αστυνομία, υπό την εποπτεία του αντιδημάρχου Κώστα Παπαδάκη, οριοθέτησε τον χώρο για λόγους ασφαλείας.
Στις φλόγες τυλίχτηκε την Τετάρτη ένα σπίτι στην Αλαγονία του Ταϋγέτου.
Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.
Μετά τη φωτιά, η Δημοτική Αστυνομία, υπό την εποπτεία του αντιδημάρχου Κώστα Παπαδάκη, οριοθέτησε τον χώρο για λόγους ασφαλείας.