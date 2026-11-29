Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα παιδιά του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Εκδόσεων Πατάκη στο Facebook όπου αναφέρουν:
«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια.
Παρ' όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.
Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.
Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.
Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.
Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος»