Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Στέφανου Πατάκη, ιδρυτή των Εκδόσεων Πατάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα παιδιά του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Εκδόσεων Πατάκη στο Facebook όπου αναφέρουν:

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι. Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια.

Παρ' όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα. Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος»