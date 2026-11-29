Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Market Pass 2026, του νέου προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας (ΕΒΥΣ) συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς σε μία εβδομάδα, στις 4 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει το Μητρώο Παρόχων για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 20 Δεκεμβρίου.