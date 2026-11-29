Με αιχμή τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπεράσπιση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική Συνοχής, αλλά και την αποτύπωση των κυβερνητικών παρεμβάσεων σε οικονομία, απασχόληση, κοινωνική πολιτική και υποδομές, ο πρωθυπουργός παρουσίασε σε ανάρτησή του τον απολογισμό της εβδομάδας. Στο επίκεντρο της ανασκόπησης βρέθηκαν επίσης οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και η διαχείριση του μεταναστευτικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης και στην ελληνική διεκδίκηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο πρωθυπουργός διατύπωσε την αντίθεσή του σε μια προσέγγιση που θα χρηματοδοτεί τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η τεχνολογία, εις βάρος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής Συνοχής. Υποστήριξε την ανάγκη για έναν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με νέες πηγές εσόδων, αναφέροντας, μεταξύ άλλων την πρόταση για δημοπράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει 12-15 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για τις νέες ανάγκες χωρίς να περιοριστεί η χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία που θα έχει η πολιτική δύναμη που θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στην προεδρία της ΕΕ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις μεταφερθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σε ό,τι αφορά τον εθνικό δημοσιονομικό σχεδιασμό, παρουσίασε τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030, στον οποίο αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί, υπογραμμίζοντας ότι τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ανέλθουν αθροιστικά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, αναφέρθηκε στην επιστροφή ενοικίου, η οποία καταβλήθηκε τέσσερις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, με σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να λαμβάνουν συνολικά 236 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, επιστροφή δύο ενοικίων. Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ανακοίνωσε τη λειτουργία τριών νέων εξειδικευμένων γραφείων της ΕΛ.ΑΣ. σε Κηφισιά, Νίκαια και Άγιο Παντελεήμονα, ανεβάζοντας σε 66 τον συνολικό αριθμό τους σε όλη τη χώρα. Στην απασχόληση, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 27.494 ανέργων άνω των 30 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στους άνω των 50 ετών. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για 12 μήνες με ποσά από 7.878 έως 11.817 ευρώ ανά πρόσληψη. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το 2019, επισημαίνοντας τη μείωση κατά 50% της ανεργίας των γυναικών και τη σύγκλιση στους δείκτες ανεργίας των νέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγροτικό τομέα, όπου σχεδόν 500.000 παραγωγοί, δηλαδή εννέα στους δέκα από όσους ξεκίνησαν τη διαδικασία, έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις τους στο myAGRO. Οι πληρωμές αρχίζουν με την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης, ενώ η εξόφληση προγραμματίστηκε για τις 30 Δεκεμβρίου και οι καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2027. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά από το 1981 το Δημόσιο έχει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας πληρωμών, διαβεβαιώνοντας ότι «όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά» και κανείς δεν θα χάσει χρήματα που δικαιούται.

Στον τομέα της Υγείας, ανέφερε την ενίσχυση του Αρεταίειου και του Αιγινήτειου με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στην Παιδεία, υπογράφηκε σύμβαση ύψους 50,6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή 12 νέων σχολείων στον Δήμο Χανίων, μέσω ΣΔΙΤ, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει και τη συντήρησή τους για 25 χρόνια. Παράλληλα, παρουσίασε το ευρύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων και ενεργειακών παρεμβάσεων σε περισσότερες από 1.400 σχολικές μονάδες, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά περίπου 2.000 σχολεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά περισσότερες από 3.400 σχολικές μονάδες, δηλαδή περίπου μία στις τέσσερις της χώρας, βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Στις υποδομές περιλαμβάνεται και η σύμβαση για την κατασκευή του φράγματος Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία, έργο ύψους 149 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εξασφαλίσει νερό για την άρδευση 35.000 στρεμμάτων και την ύδρευση πέντε οικισμών, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Στην άμυνα, ξεχώρισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο προβλέπει για πρώτη φορά τη δυνατότητα της Ελλάδας να πωλεί αμυντικό εξοπλισμό μέσω διακρατικών συμφωνιών, πέρα από την αγορά οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, θεσμοθετείται η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με έμφαση στην καινοτομία, στα drones και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη έως σήμερα πτήση τσάρτερ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για οικειοθελείς επιστροφές, με 114 μετανάστες από εννέα εθνότητες της Αφρικής και της Ασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αναγκαστικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 23% και οι οικειοθελείς κατά 54%, ενώ οι συνολικές επιστροφές ξεπέρασαν τις 6.000. Επισήμανε, επίσης, ότι 990 παράνομοι μετανάστες επέλεξαν την επιστροφή υπό όρους αντί της έκτισης ποινής φυλάκισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του δόγματος «φυλάκιση ή επιστροφή». Παράλληλα, αναγνώρισε την αυξημένη πίεση που δέχεται η Κρήτη, σημειώνοντας ότι λαμβάνονται μέτρα για τη διαχείρισή της. Αντιδιαστέλλοντας την παράνομη μετανάστευση με τις ανάγκες της νόμιμης εισόδου εργατικού δυναμικού, ανέφερε ότι το 2026 εγκρίθηκαν 27.000 περισσότερες μετακλήσεις αλλοδαπών εργαζομένων σε σύγκριση με το 2025.

Κλείνοντας την ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επαναλειτουργία, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια, του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης και στην έκθεση «Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει», η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την ψηφιακή ανασύνθεση της ζωφόρου. Με αφορμή την έκθεση, επανέλαβε την ελληνική θέση για την επιστροφή και επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζοντας ότι «καμία συμφωνία δεν μπορεί να προϋποθέτει την αναγνώριση ξένης κυριότητας στους εθνικούς μας θησαυρούς» και υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική διεκδίκηση παραμένει αμετακίνητη. «Μια ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται», κατέληξε.

Αναλυτικά κατά την εβδομαδιαία πολιτική του ανασκόπηση ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Καλημέρα. Επιτρέψτε μου, πριν μπω στα θέματα της εβδομάδας, να εξηγήσω τη θέση που διατύπωσα και δημόσια με ανάρτησή μου στο Χ για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια αντίφαση στην ευρωπαϊκή συζήτηση: ενώ θεωρητικά συμφωνούμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια με τις διαπιστώσεις της έκθεσης του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα, στην ενέργεια και στην τεχνολογία, κάποιοι από εμάς δεν είμαστε εξίσου φιλόδοξοι ως προς τους πόρους που θέλουμε να διαθέσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Και δεν θεωρώ αποδεκτό να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης μειώνοντας τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική Συνοχής.

Η θέση που υποστηρίζω είναι υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με νέες πηγές εσόδων, και ενδεικτικά αναφέρω μία από τις προτάσεις που έχoυμε καταθέσει που είναι η δημοπράτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φάσματος συχνοτήτων για τα δίκτυα 6G, από την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν πόροι της τάξης των 12 έως 15 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Πόροι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, χωρίς να περιοριστεί η χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολιτικών. Διότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και άμυνας προϋποθέτει περικοπές στα κονδύλια για τους αγρότες μας και την ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτή είναι μια θέση την οποία θα συνεχίσω να υποστηρίζω με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Και γι’ αυτό έχει σημασία ποια πολιτική δύναμη θα κάθεται στη θέση της ελληνικής προεδρίας αν αυτή η διαπραγμάτευση δεν κλείσει και μεταφερθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Για τον δικό μας εθνικό προϋπολογισμό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζουμε στην ψήφισή του στη Βουλή. Αυτήν την εβδομάδα, πάντως, παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουμε ήδη νομοθετήσει ή ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να συγκρατήσουμε ένα ποσό: 3,6 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ύψος θα ανέλθουν αθροιστικά έως το 2030 τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Περνώ τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εβδομάδας:

1. Ξεκινώ με την επιστροφή ενοικίου, που καταβλήθηκε την Πέμπτη, τέσσερις ημέρες νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έλαβαν συνολικά 236 εκ. ευρώ. Θυμίζω ότι φέτος διευρύναμε τα εισοδηματικά κριτήρια για να καλύψουμε περισσότερους δικαιούχους. Επίσης, 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, την επιστροφή δύο ενοικίων αντί για ένα.

2. Από την Τετάρτη, που ήταν και η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, λειτουργούν τρία νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα. Φτάνουμε έτσι τα 66 εξειδικευμένα γραφεία σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 10 στην Αττική. Κάθε γυναίκα που υφίσταται βία στο σπίτι της πρέπει να ξέρει πού μπορεί να απευθυνθεί και ότι εκεί θα βρει βοήθεια.

3. Στο μέτωπο της απασχόλησης, έχουμε νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 27.494 ανέργων άνω των 30 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στους άνω των 50 που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειά. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται για 12 μήνες με ποσά από 7.878 έως 11.817 ευρώ για κάθε πρόσληψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο app.opske.gr μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Από αρνητική πρωταθλήτρια ανεργίας έως το 2019, η Ελλάδα πλέον έχει χαμηλότερη ανεργία ανδρών από την υπόλοιπη ΕΕ, συγκλίνει στους δείκτες ανεργίας νέων και έχει μειώσει κατά 50% την ανεργία γυναικών.

4. Στον αγροτικό τομέα, σχεδόν 500.000 αγρότες, δηλαδή 9 στους 10 που ξεκίνησαν τη διαδικασία, έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους στο myAGRO. Από αύριο ξεκινούν οι πληρωμές με την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης και στις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση. Για πρώτη φορά από το 1981 που ξεκίνησαν κοινοτικές ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών, το Δημόσιο έχει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας πληρωμών, ενώ 56.000 αγρότες χρησιμοποίησαν την προσυμπληρωμένη αίτηση. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2027. Το μήνυμα είναι σαφές: όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά και κανείς δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από όσα δικαιούται.

5. Ενισχύουμε με περισσότερα από 10 εκ. ευρώ το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, τα δύο μοναδικά αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας μας. Τα χρήματα θα διατεθούν για την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις κλινικές και τα εργαστήρια του Αρεταιείου.

6. Υπογράφηκε η σύμβαση για 12 νέα σχολεία (6 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά και 2 γυμνάσια) κυρίως στις περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων, με την υποχρέωση ο ανάδοχος να έχει και την ευθύνη της συντήρησής τους για 25 χρόνια. Το έργο κοστίζει 50,6 εκ. ευρώ και γίνεται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από το 2019 υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαινίσεων και ενεργειακών παρεμβάσεων σε περισσότερα από 1.400 σχολεία της χώρας, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μαζί με το πρόγραμμα ανακαινίσεων Μαριέττα Γιαννάκου που αφορά περίπου 2.000 σχολικές μονάδες, 1 στα 4 σχολεία (>3.400 σε σύνολο 12.582) ανακαινίζεται.

7. Επίσης μέσω ΣΔΙΤ υπογράφηκε την Τετάρτη η σύμβαση για το φράγμα Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία, ένα έργο 149 εκ. ευρώ που θα εξασφαλίσει νερό για την άρδευση 35.000 στρεμμάτων και την ύδρευση πέντε οικισμών. Ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τους παραγωγούς της περιοχής, αλλά και για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

8. Μια σημαντική αλλαγή για την ελληνική αμυντική βιομηχανία προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που συζητήσαμε την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά η χώρα μας θα μπορεί όχι μόνο να αγοράζει αλλά και να πουλά αμυντικό εξοπλισμό μέσω διακρατικών συμφωνιών. Παράλληλα, θεσμοθετούμε τη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με έμφαση στην καινοτομία, στα drones και στην τεχνητή νοημοσύνη.

9. Στο μεταναστευτικό πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πτήση τσάρτερ του ΔΟΜ με οικειοθελείς επιστροφές 114 μεταναστών από 9 εθνότητες της Αφρικής και της Ασίας. Στο 10μηνο του 2025 έχουμε αύξηση 23% (2.417 έναντι 1.959) στις αναγκαστικές επιστροφές και μέχρι σήμερα 54% στις οικειοθελείς επιστροφές (2.502 έναντι 1.623) του ΔΟΜ. Οι συνολικές επιστροφές έχουν ξεπεράσει τις 6.000, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 10μήνου του 2025 ήταν 4.646. Προφανώς ο στόχος είναι να αυξηθούν περισσότερο καθώς η αύξηση των επιστροφών δίνει και το σωστό μήνυμα για τη μείωση των ροών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εφαρμογή του δόγματος «φυλάκιση ή επιστροφή» και της υφ’ όρων απόλυσης με υποχρεωτική επιστροφή, 990 παράνομοι μετανάστες έχουν επιλέξει την επιστροφή υφ’ όρων αντί για την έκτιση της ποινής φυλάκισης. Παρά τη μείωση των συνολικών μεταναστευτικών ροών η πίεση στην Κρήτη είναι αυξημένη και λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να τη διαχειριστούμε. Και ενώ δίνουμε αυτήν τη μάχη για την παράνομη μετανάστευση, βελτιώνουμε τους δείκτες στη νόμιμη μετανάστευση, καθώς το 2026 έναντι του 2025 είχαμε έγκριση 27.000 περισσότερων μετακλήσεων ξένου εργατικού δυναμικού που έχουμε ανάγκη.

Θα κλείσω τη σημερινή ανασκόπηση με μια πρόταση για την επόμενη βόλτα σας στην Ακρόπολη. Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια, το Παλαιό Μουσείο πάνω στον Ιερό Βράχο ανοίγει και πάλι τις πόρτες του. Ανάμεσα στα ευρήματα της αρχαίας Αθήνας που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, ξεχωριστή θέση έχει η έκθεση «Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει». Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει ανάμεσα στις μορφές της ζωφόρου του Παρθενώνα, στην πομπή των Παναθηναίων. Μία σκέψη/επισήμανση: μπορούμε πλέον, χάρη στην τεχνολογία, να ανασυνθέσουμε τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει η επανένωση των ίδιων των Γλυπτών στον τόπο που τα γέννησε. Και σε αυτήν την εθνική διεκδίκηση η θέση μας είναι αμετακίνητη: καμία συμφωνία δεν μπορεί να προϋποθέτει την αναγνώριση ξένης κυριότητας στους εθνικούς μας θησαυρούς. Μια ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται».

ΑΠΕ-ΜΠΕ