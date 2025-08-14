Ενίσχυση κινήτρων για υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών προς την εφορία - Πότε δεν ασκείται ποινική δίωξη

Απόφαση με την οποία θεσπίζεται για πρώτη φορά η υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ως λόγος μη υποβολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης αίτησης ποινικής δίωξης υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση (εγκύκλιος υπ' αριθμ. Ε.2055/04.08.2025). παρέχονται οδηγίες προς ενημέρωση και για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους (Α' 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 227 του ν. 5193/2025.

Ειδικότερα:

Η νέα διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής, καθιστά σαφέστερες τις διαδικασίες και ενισχύει τα κίνητρα για την υπαγωγή σε ρύθμιση και την εξόφληση των οφειλών.

Βασικές καινοτομίες που εισάγονται με τις νέες διατάξεις, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

α) διευρύνονται οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης καθώς και αναβολής εκτέλεσης/διακοπής της καταγνωσθείσας ποινής, καθώς, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τις έννομες συνέπειες αυτές επιφέρει πλέον όχι μόνο η υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση αλλά και η αναστολή είσπραξης αυτών και

β) θεσπίζεται για πρώτη φορά η υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ως λόγος μη υποβολής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης αίτησης ποινικής δίωξης προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, χωρίς πάντως να μεταβάλλεται η φύση του προβλεπόμενου στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 ποινικού αδικήματος της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Υποχρέωση μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης υφίσταται και σε περίπτωση ένταξης του συνόλου των οφειλών σε αναστολή είσπραξης.

Επισημαίνεται ότι οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 245 του ν. 5193/2025, από την 11η/4/2025. Λόγω όμως της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α'95), οι νέες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος αυτών υποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990.

ΑΠΕ-ΜΠΕ