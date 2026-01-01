Η εντυπωσιακή τοιχογραφία «Καλαμάτα» του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου από την Πάτρα αναδείχθηκε ως η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον μήνα Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με διεθνή αξιολόγηση.

Το έργο, εμπνευσμένο από τη Μαρία Κάλλας, έχει ήδη καθιερωθεί ως σύγχρονο σημείο αναφοράς για την πόλη της Καλαμάτας, αναδεικνύοντας τη σχέση της με την τέχνη, τον πολιτισμό και τη διεθνή αισθητική σκηνή. Αποτελεί ένα έργο που κοσμεί τον αστικό ιστό και ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ωστόσο, προκαλεί εύλογη απορία και προβληματισμό το γεγονός ότι ένα τόσο σημαντικό και διεθνώς βραβευμένο έργο δεν φωτίζεται τις βραδινές ώρες, στερώντας από τους πολυάριθμους ξένους επισκέπτες —αλλά και τους ίδιους τους κατοίκους— τη δυνατότητα να το απολαμβάνουν.

Η μέριμνα για τον στοιχειώδη φωτισμό της τοιχογραφίας δεν είναι πολυτέλεια· είναι μια ελάχιστη πράξη σεβασμού προς την τέχνη, τον δημιουργό και την πόλη της Καλαμάτας, που φιλοδοξεί να προβάλλεται ως σύγχρονος πολιτιστικός προορισμός.