Διαφωνία Κατρίτση με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤ

Την πλήρη διαφωνία του με την προτεινόμενη αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ Τριφυλίας εξέφρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ο Άκης Γ. Κατρίτσης επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι», αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την περίοδο διοίκησης από τη δημοτική αρχή Λεβεντάκη.

Αναλυτικά ο κ. Κατρίτσης στην τοποθέτησή του επεσήμανε: «Κατά πρώτον δηλώνω ότι πρέπει να αποσυρθεί το θέμα και η πρόταση της ΔΕΥΑΤ πρέπει να συζητηθεί ξανά στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί πάσχει νομιμότητας και από την Αποκεντρωμένη υπάρχει κίνδυνος να κριθεί μη νόμιμη. Η πρόταση που έχει υποβληθεί με την απόφαση της ΔΕΥΑΤ μιλάει για τοπικές και δημοτικές κοινότητες. Βάσει του άρθρου 85 του νόμου 4804/2021 (ΦΕΚ Α’ 90/05.06.2021) υπάρχουν μόνο δημοτικές κοινότητες και ο αναφερόμενος όρος «τοπικές κοινότητες» είναι παράνομος. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε τέτοιας σημασίας αποφάσεις με εκ των υστέρων υποσημειώσεις και αστερίσκους.

Συνεχίζω επισημαίνοντας:

1. Παρά τα προβλήματα της ΔΕΥΑΤ, που αντιμετωπίζει τόσα χρόνια, ουδέποτε το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2019 μέχρι σήμερα ασχολήθηκε σοβαρά με θέμα εξυγίανσης, ορθολογισμού και κυρίως διάσωσης της ΔΕΥΑΤ. Πήγαινε στον γκρεμό και όλοι σας ήσασταν θεατές της οικονομικής κατάπτωσής της.

2. Η εταιρεία που αναθέσατε μας αποκαλύπτει 5,5 εκ. ευρώ ζημιά, δηλαδή 1 εκ. ζημιά κάθε χρόνο, δηλαδή χρέος της δημαρχίας Λεβεντάκη, διότι η ΔΕΥΑΤ απαντά με το 2791/06-9-2023 έγγραφό της ότι η δημαρχία Κατσίβελα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 κληροδότησε στη νέα δημαρχία Λεβεντάκη μόνο πλεόνασμα. Άρα η κακοδιαχείριση είναι η σοβαρότερη αιτία της θέσης που παρουσιάζει σήμερα η ΔΕΥΑΤ.

Σημειωτέον ότι ο πρόεδρός της έχει αλλάξει πέντε φορές. Ο ένας από τους πέντε (ο κ. Φιλντίσης) παραιτούμενος μετά την 20ήμερη προεδρία του, μιλάει για «χρόνιες αγκυλώσεις και παθογένειες της ΔΕΥΑΤ. Και δεν μπορώ να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει».

Εκτός αυτών, δεν έχουν αγοραστεί ρολόγια για να μπορούν να αντικαταστήσουν τα χαλασμένα, που δυστυχώς είναι αρκετά. Ούτε βέβαια υπάρχει στοκ.

Κραυγαλέα περίπτωση κακοδιοίκησης αποτελεί η απόφαση της ΔΕΥΑΤ 87/21-6-2024 προεδρεύοντος του κ. Λεβεντάκη, με την οποία βεβαιώνει χρέος της ΔΕΥΑΤ προς την εταιρεία Γ.ΑΙΚ. περίπου 200.000 ευρώ για προμήθεια υλικών στα έτη 2020/2021/2022/2023. Απόφαση που ανατρέπει με καινούργια απόφαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ (217/08-12-2025) αναφέροντας ότι η ανωτέρω επιχείρηση έχει εξοφληθεί και τα προσκομισθέντα τιμολόγια θεωρούνται εικονικά. Δηλαδή ενάμιση χρόνο κρατούσαν στο συρτάρι τα «εικονικά τιμολόγια» -όπως λένε αυτοί στην απόφαση- και δεν τα επέστρεφαν, ενώ η ανωτέρω επιχείρηση είχε πληρώσει 38.000 ευρώ ΦΠΑ και τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος για τιμολόγια 150.000 ευρώ.

Διαφωνώ με τις προτεινόμενες υπέρογκες αυξήσεις (180% για κατοικίες και 300% στο επαγγελματικό). Διαφωνώ με τα κριτήρια τιμολόγησης που προτείνονται. Προτείνω μόνο δύο κριτήρια: πληθυσμιακά, ορεινότητα για τις ορεινές δημοτικές κοινότητες (Ροδιά, Μουζάκι, Κρυονέρι κ.λπ.)».