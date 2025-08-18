Χρηματιστήριο: Πτώση 1,59%, στα 240 εκ. ευρώ ο τζίρος

Η αγορά διόρθωσε μετά από εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.092,32 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,59%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.949.390 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,50%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,52%), της Optima Bank (+2,10%), της Coca Cola HBC (+0,49%) και του ΟΤΕ (+0,44%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-4,20%), της Alpha Bank (-3,19%), της Eurobank (-3,01%), της Εθνικής (-2,84%) και της Viohalco (-2,41%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 16.976.825 και 6.908.133 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 58,34 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,29 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 80 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+12,22%) και Doppler (+9,45%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Vidavo (-8,89%) και ΕΛΒΕ (-7,89%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 7,3300 +2,52%
ΚΥΠΡΟΥ: 7,5000 -1,06%
OPTIMA: 8,2700 +2,10%
ΤΙΤΑΝ: 37,6000 -4,20%
ALPHA BANK: 3,4590 -3,19%
AEGEAN AIRLINES: 14,5000 αμετάβλητη
VIOHALCO: 6,4800 -2,41%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,5600 -1,91%
ΔΑΑ: 10,7500 αμετάβλητα
ΔΕΗ: 14,5600 -1,29%
COCA COLA HBC: 45,0200 +0,49%
ΕΛΠΕ: 8,3600 -1,88%
ELVALHALCOR: 2,6250 -1,13%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,0000 -2,84%
ΕΥΔΑΠ: 7,2400 -1,50%
EUROBANK: 3,4130 -3,01%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,6900 -0,30%
MOTOR OIL: 26,4000 -2,29%
JUMBO: 31,9000 -1,12%
METLEN: 54,0000 -1,91%
ΟΛΠ: 46,2500 -1,80%
ΟΠΑΠ: 19,5800 -1,16%
ΟΤΕ: 16,0600 +0,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1200 -1,52%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7800 -1,01%
