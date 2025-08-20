ΑΑΔΕ: Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα σε επιχειρήσεις δημοφιλών τουριστικών προορισμών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στο «μικροσκόπιο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος, όπου και διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν εξέδιδαν φορολογικές αποδείξεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων.
Τέλος, η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει - με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα - αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.
ΑΠΕ - ΜΠΕ