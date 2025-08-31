eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025 20:06

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ακρίβεια που πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οδηγεί πολλούς καταναλωτές να επιστρέψουν σε παλαιότερες πρακτικές αγορών.

Σε οπωροπωλεία, κρεοπωλεία και μπακάλικα, οι πελάτες ζητούν να καταγράφονται οι αγορές τους σε τεφτέρια, αναβιώνοντας μια συνήθεια που φάνηκε να έχει ξεχαστεί.

Δείτε το βίντεο του ANT1:

Κατηγορία Οικονομία
