Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια (Βίντεο)

Η ακρίβεια που πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς οδηγεί πολλούς καταναλωτές να επιστρέψουν σε παλαιότερες πρακτικές αγορών.

Σε οπωροπωλεία, κρεοπωλεία και μπακάλικα, οι πελάτες ζητούν να καταγράφονται οι αγορές τους σε τεφτέρια, αναβιώνοντας μια συνήθεια που φάνηκε να έχει ξεχαστεί.

Δείτε το βίντεο του ANT1: