Εκτός ελέγχου ο παράνομος τζόγος στην Ευρώπη: 80 δισ. πονταρίσματα το 2024

Σε “μαύρη τρύπα” εξελίσσεται ο παράνομος τζόγος για την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς σύμφωνα με έρευνα της Yield Sec για λογαριασμό της European Casino Association, το 2024 οι Ευρωπαίοι “έπαιξαν” 80 δις, ευρώ με την οικονομία της Ε.Ε. να στερείται 20 δισ. σε διαφυγόντα έσοδα.

Ποσά που “τρομάζουν”

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι μη αδειοδοτημένοι φορείς κατέκτησαν το 71% και 80 δισεκατομμύρια ευρώ της διαδικτυακής πίτας της αγοράς καζίνο και στοιχημάτων, αφήνοντας στις νόμιμες επιχειρήσεις μόλις 29% που ισοδυναμεί με 33,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν κοιτάξουμε πέρα από τις επιπτώσεις που έχει στους παίκτες η έκθεση τους στους κινδύνους του παράνομου τζόγου (π.χ εθισμός, κίνδυνοι διαρροής δεδομένων κτλ), οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδαν τα φορολογικά τους έσοδα να εξαφανίζονται κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε συνδυασμό με τα ποσά που παίζονται διαπιστώνουμε ένα τεράστιο οικονομικό τίμημα για την ήπειρο.

Ένας κλάδος εκτός ελέγχου

Η σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν είναι αποκαρδιωτική: Μελέτη καταγράφει αύξηση 53% στα έσοδα από παράνομα τυχερά παιχνίδια σε σχέση με το 2023. Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις του 2024 όπως το Euro στην Γερμανία αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού δημιούργησαν επιπλέον στοιχηματικές ευκαιρίες κάτι που οι εν λόγω παράνομες εταιρίες αξιοποίησαν στο έπακρο.

Σε συνδυασμό με την άνοδο των πονταρισμάτων σε κρυπτονομίσματα δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την άνθηση των μη αδειοδοτημένων πλατφορμών.

Σε ποσοστά, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: Το 92% του περιεχομένου τυχερών παιχνιδιών που συνάντησαν οι Ευρωπαίοι χρήστες online σχετιζόταν με μη αδειοδοτημένους παρόχους. Αυτό σημαίνει πως 81 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή περίπου το 18% του πληθυσμού της ΕΕ αλληλεπίδρασαν με παράνομες υπηρεσίες μέσα στο 2024.

Απόλυτη κυριαρχία παρά τις γεωγραφικές διαφορές

Ο αντίκτυπος των παράνομων καζίνο διαφέρει μεν από περιοχή σε περιοχή, ωστόσο παντού αυτα κυριαρχούν. Πιο συγκεκριμένα:

Ανατολική Ευρώπη: 82% των online εσόδων, δηλαδή 35,5 δισ. ευρώ.

Δυτική Ευρώπη: 72% της αγοράς, αξίας 44,3 δισ. ευρώ.

Νότια Ευρώπη: 58% κυριαρχία.

Βόρεια Ευρώπη: 55%, δηλαδή πάνω από τις μισές.

Τα ποσοστά δείχνουν ότι, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται ανά περιοχή από τις εκάστοτε ρυθμιστικές αρχές, οι παράνομοι πάροχοι παραμένουν κυρίαρχοι. Αφήνουν περιορισμένο χώρο στις νόμιμες επιχειρήσεις και δημιουργούν σημαντικές απώλειες για τα κράτη. Η ολιστική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση με ένα κοινό σχέδιο δράσης φαίνεται πως πια είναι μονόδρομος και έχει ήδη αργήσει.

Παράνομα Καζίνο: Οι “μετρ” του μάρκετινγκ

Η κυριαρχία των μη αδειοδοτημένων παρόχων βασίζεται σε επιθετικές και συχνά παραπλανητικές τακτικές που τους δίνουν σαφές πλεονέκτημα έναντι των νόμιμων τα οποία οφείλουν να τηρούν τους κανονισμούς προώθησης της εκάστοτε ρυθμιστικής αρχής.

Από παράνομες ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων και δελεαστικές προσφορές που οι νόμιμοι πάροχοι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν μέχρι υποσχέσεις για γρήγορες εγγραφές χωρίς ελέγχους ταυτότητας και καταθέσεις χωρίς όρια, θέτουν ένα δικό τους πλαίσιο.

Φυσικά δεν μένουν εδώ, καθώς κάπως πρέπει να διαφημιστούν. Για αυτό το σκοπό απόλυτο σύμμαχο έχουν την τεχνολογία: Δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν κατασκευασμένα λογότυπα τραπεζών για να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, ενώ η έντονη παρουσία τους σε TikTok, Twitch και Instagram στοχεύει νεαρό κοινό. Ορισμένοι προχωρούν ακόμη και σε deepfakes video διασημοτήτων που δήθεν προωθούν αυτές τις σελίδες.

Με όλα αυτά τα εργαλεία, οι παράνομοι πάροχοι έχουν καταφέρει να κερδίζουν κατά μέσο όρο 2,40 ευρώ για κάθε 1 ευρώ που εισπράττουν οι νόμιμες επιχειρήσεις.

Μπούμερανγκ η ανισορροπία στους κανονισμούς

Η μελέτη διαπίστωσε πως κάθε νέο μέτρο που περιορίζει τους αδειοδοτημένους παρόχους αφαιρεί ακόμη περισσότερη ισχύ από την ήδη εύθραυστη ισορροπία του νόμιμου κλάδου. Την ίδια στιγμή, οι παράνομοι πάροχοι απολαμβάνουν ένα περιβάλλον χωρίς περιορισμούς, εκμεταλλευόμενοι κάθε κενό. Η προσπάθεια ελέγχου των νόμιμων παρόχων λοιπόν όχι μόνο δεν βελτιώνει την κατάσταση αλλά διογκώνει το πρόβλημα.

Η Yield Sec καταλήγει ότι η αυστηροποίηση των κανόνων για τους νόμιμους παρόχους από μόνη της δεν αρκεί για να αναχαιτίσει το πρόβλημα. Απαιτείται συλλογική ευρωπαϊκή δράση, με αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης και αυστηρή επιβολή ποινών. Χωρίς συντονισμό μεταξύ κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών και της βιομηχανίας, η τάση θα συνεχίσει να είναι ανοδική.

Σε διαφορετική περίπτωση, το μέλλον προβλέπεται ζοφερό με λιγότερα έσοδα για τα δημόσια ταμεία και μεγαλύτερη έκθεση των πολιτών σε κινδύνους.

Πηγη