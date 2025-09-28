Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς ιστορικά υψηλά τα μερίσματα των εισηγμένων

Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες θα μοιράσουν... "δώρα", μερίσματα τα οποία θα κυμανθούν σε υψηλότερα επίπεδα των 5,4 δισ. ευρώ, που είναι και το υψηλότερο από το 2007, πριν αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 5,42 δισ. ευρώ. Τότε όμως στο Χρηματιστήριο υπήρχαν πολύ περισσότερες εισηγμένες εταιρείες έναντι της τωρινής περιόδου.

Όπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι στιγμής οι τακτικές διανομές μερισμάτων είναι λίγο χαμηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τα προμερίσματα των τραπεζών και του ΟΠΑΠ θα οδηγηθούμε σε υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

Το 2007 ήταν η τελευταία χρήση που οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μοίρασαν μερίσματα και χρειάστηκαν 15 χρόνια για να επανέλθουν ως κανονικές εισηγμένες εταιρίες.

Ξεκίνησαν να διανέμουν μέρισμα από τα κέρδη του 2023, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με ένα ποσό της τάξης των 875 εκατ. ευρώ.

Την αμέσως επόμενη χρονιά η διανομή υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τα 1,9 δισ. ευρώ.

Για εφέτος ο πήχης έχει μπει υψηλότερα, καθώς εκτιμάται πως η συνολική διανομή με μετρητά και επαναγορές ιδίων μετοχών θα βρεθεί στην περιοχή των 2,4 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε διανομή προμερισμάτων σε μετρητά ή με αγορές μετοχών, που εκτιμάται ότι τα φθάσουν σε 650 εκατ. ευρώ.

Μερισματική απόδοση- κερδοφορία

Η μερισματική απόδοση της αγοράς ξεπερνά την απόδοση των 10ετών ομολόγων και είναι πολλαπλάσια της απόδοσης των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών. Η μέση μερισματική απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται λίγο υψηλότερα από το 4% ενώ είχε βρεθεί στα υψηλότερα της τελευταίας 25ετίας το 2008 όταν διαμορφώθηκε στο 6,6%

Όπως προαναφέραμε, από το 2007 οι εισηγμένες διένειμαν μέρισμα πάνω από 5 δις. Το 2008 διέμειναν μερίσματα 4,49 δισ. , το 2009 τα μερίσματα ανήλθαν στα 2,96 δισ. , το 2010 στο 1,82 δισ. ευρώ, το 2011 στα 1,19 δισ. ευρώ, το 2012 στα 0,82 δισ., το 2013 στα 0,57 δισ., το 2014 στα 0,74 δισ., το 2015 στα 0,85 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,05 δισ., το 2017 στα 1,34 δισ., το 2018 στα 1,3 δισ., το 2018 στα 1,3 δισ., το 2019 στα 2,2 δισ., το 2020 στα 1,79 δισ. , το 2021 στα 1,75 δισ. για το 2022 2,93 δισ. και για το 2023 4,25 δισ.

Όσον αφορά την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων ανήλθαν σε 11,3 δισ. ευρώ, το 2023 στα 10,8 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2022 ανήλθαν σε10,3 δις. το 2021 σε 4,08 δισ. ευρώ, το 2020 στα 0,67 δισ. ευρώ, το 2019 στα 0,84 δισ. ευρώ, το 2018 στα 1,59 δισ., το 2017 στα 2,38 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,71 δισ. ευρώ και το 2015 στα 0,86 δισ. ευρώ. To 2014 οι εισηγμένες παρουσίασαν ζημίες 3,05 δισ., το 2013 κέρδη 2,49 δισ.. το 2012 ζημίες 6,6 δισ. ευρώ, το 2011 ζημίες 7,4 δισ. ευρώ, το 2010 ζημιές 3,1 δισ. ευρώ, το 2009 κέρδη 3,8 δισ. ευρώ, το 2008 κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, το 2007 κέρδη 11,3 δισ. και το 2006 κέρδη 8,3 δισ. ευρώ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ