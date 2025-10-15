ΥΠΑΑΤ: Πιστώνονται 61,41 εκατ. ευρώ σε 157.737 δικαιούχους

Πληρωμές ύψους 153 εκατ. ευρώ για τρεις κατηγορίες θα έχει κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα, ενώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου προγραμματίζονται συνολικά άμεσες καταβολές χρημάτων σε άλλες οκτώ κατηγορίες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, άμεσα θα υλοποιηθούν 2 νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των αγροτών, μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της στήριξης όσων έχουν πληγεί από τις ζωονόσου.

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής - όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τον πρωτογενή τομέα, προχωρούμε σε τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που ανακουφίζουν άμεσα αγρότες και κτηνοτρόφους και, ταυτόχρονα, δημιουργούν προοπτική για το αύριο της ελληνικής υπαίθρου» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και προσέθεσε: «Παράλληλα προχωρούμε σε πληρωμές ευρωπαϊκών ενισχύσεων, εφαρμόζοντας ρητά την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, μέσα από αναγκαίους διασταυρωτικούς ελέγχους, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει, λειτουργεί με διαφάνεια και δικαιοσύνη, προς όφελος εκείνων που πραγματικά παράγουν».

Συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά στις πληρωμές, σήμερα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 157.737 δικαιούχων 61,41 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις 25.138 δικαιούχων (ήτοι ποσοστό 13,7% επί του συνόλου των 182.875 δικαιούχων) δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Πέραν των ανωτέρω ποσών, από 1η Σεπτεμβρίου 2025 έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ περίπου σε δικαιούχους διαφόρων Επενδυτικών Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2022. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και την πληρωμή ύψους 1,6 εκατ. ευρώ που έγινε στις 3 Οκτωβρίου, συνολικά από 1η Σεπτεμβρίου έχουν πληρωθεί 153 εκατ. ευρώ.

Στα ποσά αυτά, δεν περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των υποψηφίων δικαιούχων που ελέγχονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πιο αναλυτικά, στα καθεστώτα εντός ΟΣΔΕ (ΕΓΤΕ) περιλαμβάνονται συνολικά 121.812 δικαιούχοι που λαμβάνουν 17,54 εκατ. ευρώ, ενώ 24.025 δηλώσεις έχουν δεσμευθεί για πρόσθετους ελέγχους.

Συγκεκριμένα:

* Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα: 16.071 δικαιούχοι -1,31 εκατ. ευρώ- 6.138 δικαιούχοι σε δέσμευση για περαιτέρω έλεγχο

* Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Νέους Αγρότες: 3.063 δικαιούχοι -0,13 εκατ. ευρώ- 1.707 δικαιούχοι σε δέσμευση για περαιτέρω έλεγχο

* Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα: 17.085 δικαιούχοι -0,66 εκατ. ευρώ- 648 δικαιούχοι σε δέσμευση για περαιτέρω έλεγχο

* Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: 82.362 δικαιούχοι -14,54 εκατ. ευρώ- 12.343 δικαιούχοι σε δέσμευση για περαιτέρω έλεγχο

* Ειδική Στήριξη Βάμβακος: 512 δικαιούχοι -0,27 εκατ. ευρώ- 14 δικαιούχοι σε δέσμευση για περαιτέρω έλεγχο

* Ενίσχυση Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους: 2.719 δικαιούχοι -0,62 εκατ. ευρώ- 50 δικαιούχοι σε δέσμευση για περαιτέρω έλεγχο

* Αιγοπρόβειο: δεν έχει πληρωθεί ακόμη - 34.617 αιτήσεις, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ, αναμένεται να εξοφληθούν εντός Νοεμβρίου 2025 καθώς απαιτείται περαιτέρω διασταύρωση της παραγωγής γάλακτος σε σχέση με τα στοιχεία του myDATA.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε:

- διαφορές μεταξύ των τετραγωνικών μέτρων των εκτάσεων που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ και αυτών που εμφανίζονται στο Ε9 των ιδιοκτητών,

- ασυμφωνίες στα τιμολόγια πώλησης κρέατος και γάλακτος με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο myDATA της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις είναι αυξημένες και φθάνουν στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, σύμφωνα με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ.

Για τις πληρωμές σε καθεστώτα εκτός ΟΣΔΕ στο σύνολο των 8.850 δικαιούχων, καταβλήθηκαν 26 εκατ. ευρώ, κατανεμημένα ως εξής:

* Τομέας Οίνου: 525 δικαιούχοι - 10,02 εκατ. ευρώ

* Τομέας Οπωροκηπευτικών, Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων και Μεταφορικά Νησιών Αιγαίου: 159 δικαιούχοι - 4,60 εκατ. ευρώ

* Μελισσοκομία: 8.166 δικαιούχοι - 11,38 εκατ. ευρώ

«Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και από τον Κοινοτικό Κανονισμό, οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής εξοφλούνται με Διοικητικό Έλεγχο σε ποσοστό 100% εξοφλημένων παραστατικών δαπανών και δεν λαμβάνει χώρα διασταυρωτικός έλεγχος με στοιχεία από την ΑΑΔΕ» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Συνολικά 27.075 δικαιούχοι Βιολογικής Γεωργίας και Μελισσοκομίας Εντός ΟΣΔΕ λαμβάνουν 17,88 εκατ. ευρώ, με 1.113 αιτήσεις να παραμένουν υπό έλεγχο κυρίως λόγω μη συμφωνίας των τετραγωνικών μέτρων της δηλωθείς στο ΟΣΔΕ μισθωμένης έκτασης, με αυτή που προκύπτει στο Ε9 των ιδιοκτητών.

Αναλυτικά:

* Βιολογική Μελισσοκομία (διατήρηση - μετατροπή): 2.343 δικαιούχοι - 3,46 εκατ. ευρώ

* Βιολογική Γεωργία (διατήρηση - μετατροπή): 24.732 δικαιούχοι - 14,42 εκατ. ευρώ

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις εκτάσεις που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ και τη σύγκρισή τους με τα στοιχεία του Ε9, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η νομιμότητα των δηλώσεων.

Οι επόμενες πληρωμές

Επίσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζει σειρά νέων πληρωμών. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του μήνα, θα καταβληθούν συνολικά 58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:

* 46 εκατ. ευρώ για ενίσχυση ζωοτροφών (de minimis) λόγω φυσικών καταστροφών.

* 12 εκατ. ευρώ για καταστροφές από φερτά υλικά του φαινομένου "Daniel".

Επιπλέον, έχουν εγκριθεί:

* 63 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών από κτηνοτρόφους που αναγκάστηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους κατά την περίοδο καραντίνας λόγω ζωονόσων.

* 22 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω θανατώσεων ζώων από ευλογιά από τον Απρίλιο και μετά. Το ποσό αυτό προστίθεται στα 30 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη καταβληθεί για θανατώσεις έως τον Μάρτιο.

* Στις 31 Οκτωβρίου, αναμένεται να καταβληθεί η 3η δόση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο.

Πέραν των παραπάνω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δρομολογεί δύο σημαντικές παρεμβάσεις:

* 80 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου, με στόχο την προκαταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες πριν από το τέλος του έτους και την ολοκλήρωση των πληρωμών εντός του 2026.

* 178 εκατ. ευρώ για το Μέτρο 23, που αφορά αποζημιώσεις παραγωγών λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών κατά την περασμένη χρονιά.

Σχετικά με τη βασική ενίσχυση του 2025, υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου γίνονται ακόμα δηλώσεις και στη συνέχεια θα προγραμματισθεί η καταβολή των ενισχύσεων.

Δύο νέα κυβερνητικά μέτρα για την ανακούφιση των αγροτών

Παράλληλα, προχωρούν και δυο πρόσθετες παρεμβάσεις, που έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων. Πιο αναλυτικά:

- Αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες από ζωονόσους. Με διάταξη που εντάσσεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναστέλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που υπέστησαν καθολική θανάτωση ζώων λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων.

Η ρύθμιση προβλέπει:

* Κεφαλαιοποίηση καθυστερούμενων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

* Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς τόκους ή προσαυξήσεις.

* Παράταση προθεσμιών αποπληρωμής για ρυθμισμένες οφειλές.

- Επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ και νέα ρύθμιση οφειλών για αγρότες και οργανισμούς ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ. Συγκεκριμένα από 1 Δεκεμβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή νέα ρύθμιση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την επανένταξη στο Τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Προβλέπεται:

* Αυτόματη επανένταξη αγροτών και οργανισμών που είχαν απενταχθεί.

* Νέα ρύθμιση οφειλών με μηδενικό επιτόκιο για καταναλώσεις έως 31 Ιουλίου 2024.

* Κάλυψη της έντοκης επιβάρυνσης από το Δημόσιο μέσω επιχορήγησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

* Πληρωμή πρώτης δόσης έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ