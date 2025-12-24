Κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 3 συλληφθέντες

Πρόκειται για τον 47χρονο αρχηγό της εγκληματικής ομάδας, τον 55χρονο αδερφό του από την Τρίπολη και έναν 53χρονο από τους Γαργαλιάνους που βρέθηκαν χθες ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθούν για τα αδικήματα που κατηγορούνται. Υστερα από απόφαση της Ανακρίτριας αφέθηκαν και οι τρεις ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η δικογραφία που έχει σχηματισθεί για τους τρεις άνδρες περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική ομάδα-συμμορία, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και εκ κερδοσκοπίας, κατ’ εξακολούθηση προαγωγή άλλων στην πορνεία και εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας άλλων καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο 47χρονος όσο και ο 53χρονος με τον 55χρονο είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τα ίδια αδικήματα και είχαν εκ νέου αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους!

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη μια 41χρονη Ρουμάνα που φαινόταν ως ιδιοκτήτρια των δύο καταστημάτων και βοηθούσε στη λειτουργία αυτού της Τρίπολης και ένας 57χρονος που φρόντιζε να βρίσκει τις γυναίκες, οι οποίες εκδίδονταν έναντι αμοιβής είτε μέσα στα καταστήματα, είτε σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Πρόκειται για ενήλικες γυναίκες οι περισσότερες από 19 έως 30 χρονών από Ελλάδα, Ρωσία, Αλβανία, Ουκρανία και Ρουμανία, ενώ το τραγικό της υπόθεσης είναι πως ανάμεσα σε αυτές που εκδίδονταν ήταν και τουλάχιστον τρεις φοιτήτριες από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που είχαν έρθει για σπουδές στην Καλαμάτα!

Κ.Ηλ.