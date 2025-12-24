4 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι σε 413 άτομα, εκ των οποίων οι 343 ήταν Ελληνες και 70 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 45 άτομα,

από τα οποία 33 ήταν Ελληνες και 12 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 14 άτομα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 293 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 58 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία συνελήφθη ένας 30χρονος Αρμένιος στην Καλαμάτα με 1,3 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι και ένας 24χρονος φυγόποινος, που είχε καταδικαστεί σε 8 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 300 ευρώ για κλοπή και δεν τήρησε τους όρους.

Ακόμη συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.