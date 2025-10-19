Αντιδράσεις για τους 2.000 κωδικούς με μειωμένες τιμές: Σκούπες, παγωτά και... μανταλάκια (Βίντεο)

Για «κοροϊδία» κάνουν λόγο οι καταναλωτές, όσον αφορά τις μειωμένες τιμές που (υποτίθεται) θα δουν σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του 2025, έπειτα από συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με 70 μεγάλους προμηθευτές και τις αλυσίδες υπεραγορών.

Στόχος του μέτρου είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και με βάση το υπουργείο, οι μειώσεις τιμών αφορούν βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής φροντίδας.

Με μία πιο προσωπική ματιά όμως, θα παρατηρήσει κανείς πως στους κωδικούς αυτούς υπάρχουν:

36 κωδικοί με λάμπες

Διάφορες σκούπες , όπως για γωνίες, καμπυλωτή, με ψιλή τρίχα

, όπως για γωνίες, καμπυλωτή, με ψιλή τρίχα Μανταλάκια

Πολλοί κωδικοί στα παγωτά (μέσα στον χειμώνα)

(μέσα στον χειμώνα) Ακόμα και καβουροδαγκάνα

Την ίδια ώρα δεν υπάρχουν σύμφωνα με το reader μειώσεις σε κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο.

Την ίδια ώρα, αυτοψία του ΑΝΤ1 δείχνει ότι ο τζίρος την τελευταία εξαετία των σούπερ μάρκετ παρουσίασε αύξηση ύψους 40%.