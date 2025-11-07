Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους δικαιούχους

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες έχουν «κλειδώσει» για τους συνταξιούχους, αναφέρει το reader.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, θα γίνουν πληρωμές συνταξιούχους των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Αντίστοιχα, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, ακολουθούν οι μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, Δημοσίου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι) θα πληρωθούν την Τρίτη (25/11), ενώ στο Δημόσιο την Πέμπτη (27/11).

Σημειώνεται πως τα χρήματα των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 μπαίνουν στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα.