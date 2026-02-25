Ισπανία: Η Βαρκελώνη διπλασιάζει τον τουριστικό φόρο για να χρηματοδοτήσει τη στέγαση

Οι τουρίστες στη Βαρκελώνη θα μπορούσαν να φορολογηθούν έως και 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, αφού η πόλη αύξησε σήμερα το τουριστικό της τέλος, το οποίο γίνεται ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ελέγξει τον αριθμό των επισκεπτών και να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης.

Οι αρχές στην Καταλονία έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ολοένα και εντονότερες διαμαρτυρίες από κατοίκους σχετικά με τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό τουριστών που, όπως λένε, ωθεί στα ύψη τις τιμές των κατοικιών και αυξάνουν τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις διακοπών.

Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε έναν νόμο που προβλέπει τον διπλασιασμό του φόρου για τους επισκέπτες που ενοικιάζουν καταλύματα για διακοπές σε ένα μέγιστο ποσό 12,5 ευρώ τη βραδιά, από τα 6,25 ευρώ, ενόψει ενός σχεδίου που έχει ήδη ανακοινωθεί για την απαγόρευση όλων των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων καταλυμάτων έως το 2028.



Οι πελάτες ξενοδοχείων θα πληρώνουν ένα μέγιστο ποσό μεταξύ 10-15 ευρώ τη βραδιά από τον Απρίλιο, από τα 5-7,5 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ