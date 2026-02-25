Ο Ταΰγετος έχει ανάγκη από πραγματική στήριξη

Ο Ταΰγετος για μια ακόμα φορά εκπέμπει SOS μετά από φυσική καταστροφή κι έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως τον Ιανουάριο του 2019.

Πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κάτοικοι, εκπρόσωποι κοινοτήτων και φορέων του Ταϋγέτου ζήτησαν πραγματική στήριξη για να συνεχίσουν να μένουν στον τόπο τους -αυτοί οι λίγοι που έχουν μείνει. Για να μπορούν να δημιουργούν και να έχουν εισόδημα. Επεσήμαναν, όμως, πως τα σοβαρά προβλήματα και οι καταστροφές σε δρόμους που “έφυγαν”, σημειώθηκαν στα ίδια σημεία με αυτά που προκλήθηκαν ζημιές και το 2019.

Οι αρμόδιες αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο οφείλουν να τους αφουγκραστούν, να ακούσουν τις αγωνίες και τις ανησυχίες τους και να δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον για την περιοχή τους. Πέρα από τις άμεσες και προσωρινές αποκαταστάσεις των καταστροφών χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι μελέτες που αποκαλύπτουν τις αιτίες που τις προκαλούν. Και με βάση τις μελέτες αυτές να βρεθούν τα χρήματα που απαιτούνται, να δημοπρατηθούν και να υλοποιηθούν τα έργα, που θα δώσουν τις οριστικές λύσεις και θα θωρακίσουν ουσιαστικά την περιοχή. Μελέτες κι έργα που θα απαντούν στα ζητήματα διαχείρισης των ομβρίων, υπέργειων και υπόγειων και δεν θα ψάχνουμε να βρούμε ξανά ποιος πρέπει να βάλει τα λάστιχα, για να μαζέψει τα νερά που προκαλούν τις καταστροφές.

Αυτή τη φορά η όποια σημαντική χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να πάει χαμένη. Όπως πήγαν χαμένα τα 6 εκ. ευρώ που εξασφάλισε ο Αλέξης Χαρίτσης όταν ήταν υπουργός (3 εκ. για τον δήμο και 3 εκ. για την Περιφέρεια), τα οποία πήγαν σε επιφανειακές παρεμβάσεις και όχι σε ουσιαστικές αποκαταστάσεις και μάλιστα με εκπτώσεις στο 50%, με αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν τα μισά χρήματα. Την ίδια ώρα που στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έφτασαν τα χρήματα για τη μία από τις σοβαρές κατολισθήσεις στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας - Σπάρτης, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ξανά.

Ο Ταΰγετος έχει ανάγκη από ουσιαστικά έργα θωράκισης και προστασίας και πραγματική στήριξη από την Πολιτεία.