Την Παρασκευή, 28/112025, θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.