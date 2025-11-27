Πρόεδρος ΣΕΕΝ: Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην επιβατηγό ναυτιλία

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών αποτελεί μια ετήσια υπενθύμιση της ανάγκης για μεταφορικά συστήματα που στηρίζουν όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση αυτή αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς η ακτοπλοΐα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας, της νησιωτικότητας και της εθνικής συνδεσιμότητας.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας - Ακτοπλοΐας (ΣΕΕΝ) Διονύσης Θεοδωράτος, σε μήνυμά του, αναφέρει ότι ο ΣΕΕΝ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βιώσιμων Μεταφορών, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας στη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική συνοχή, τη γεωγραφική συνέχεια, και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

"Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις στην επιβατηγό ναυτιλία, διαχειριζόμενη περίπου το 18% της ευρωπαϊκής ακτοπλοϊκής κίνησης, παρά το γεγονός ότι αντιστοιχεί μόλις στο 2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πραγματικότητα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ακτοπλοΐα δεν είναι απλώς ένας κλάδος μεταφορών· είναι ένας πυλώνας συνοχής, ανάπτυξης και ισότιμης πρόσβασης για τις νησιωτικές περιοχές μας και για τη θαλάσσια διασύνδεση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε μέσω των «ακτοπλοϊκών» γραμμών Ελλάδας- Ιταλίας" τονίζει ο κ. Θεοδωράτος.

Επισημαίνει εξάλλου ότι οι ακτοπλοϊκές μεταφορές -που εξυπηρετούν 145 λιμένες- ως βασικός και ο μοναδικός τρόπος σύνδεσης των 89 νησιών μας χωρίς αεροδρόμιο με την ηπειρωτική χώρα, καθώς και τις ενδονησιωτικές μεταφορές- αποτελούν ζωτικής σημασίας στοιχείο των βιώσιμων ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Για τον λόγο αυτό, ο ΣΕΕΝ υπογραμμίζει ότι οι ακτοπλοϊκές μεταφορές απαιτούν εξειδικευμένες πολιτικές, στοχευμένη χρηματοδότηση και στρατηγική προσέγγιση, ιδιαίτερα στους τομείς της πράσινης μετάβασης, της ενεργειακής εξοικονόμησης και της ανανέωσης στόλου.

"Η επιβατηγός ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για μείωση των εκπομπών, ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορικών συστημάτων. Η έννοια των «Θαλάσσιων Αυτοκινητοδρόμων», την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε πριν από δύο δεκαετίες, παραμένει σήμερα περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, ενισχύοντας τη μετατόπιση των μεταφορών σε πιο πράσινες, αποδοτικές και ασφαλείς θαλάσσιες διαδρομές" υπογραμμίζει ο πρόεδρος των ακτοπλόων επισημαίνοντας ότι φορέας τους στηρίζει τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διατήρηση του καθοριστικού ρόλου των θαλασσίων μεταφορών στην επίτευξη των κοινών περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων της Ευρώπης.

"Με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στους νησιώτες μας, στους ναυτικούς μας, στην καινοτομία και στη θάλασσα που μας ενώνει, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ακτοπλοΐα ισχυρή, σύγχρονη φιλική και βιώσιμη" δηλώνει ο κ. Θεοδωράτος.

