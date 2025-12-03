Πάνω από 7,2 δισ. ευρώ οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το 10μηνο

Στα 7,258 δισ. ευρώ «φούσκωσαν» οι απλήρωτοι φόροι το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Συνολικά τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, ανήλθαν σε 7,797 δισ. ευρώ με τον αριθμό των οφειλετών να έχει διαμορφωθεί σε 3.896.032 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 112,5 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,32 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 85,18 δισ. ευρώ.

Με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3.896.032 φορολογούμενοι. Στον προθάλαμο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.317.582, ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.636.279.

Ειδικότερα:

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Οκτωβρίου 2025:

Επισημαίνεται ότι στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/10/2025 έχει εξαιρεθεί η ακραία τιμή οφειλής ύψους 2.399.997.550 ευρώ, η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρεωστική τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, όπως είχε εξαιρεθεί και στους προηγούμενους μήνες.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 0,77% (3.896.032 πλήθος οφειλετών τον Οκτώβριο του 2025 έναντι 3.926.439 το 2024).

Εξέλιξη εισπράξεων έναντι παλαιού ληξιπρόθεσμου

Νέο ληξιπρόθεσμο

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 829 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 740 εκ. € (αύξηση κατά 12,03%).

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.797 εκ. €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 6.656 εκ € (αύξηση κατά 17,14%).

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος 2025), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 785 εκ. € , ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 είχε φτάσει τα 684 εκ. € (αύξηση κατά 14,77%).

Για το 10μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 7.258 εκ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 5.836 εκ. ευρώ (αύξηση κατά 24,37%).

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Οκτώβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 409 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν φτάσει τα 357 εκ. € (αύξηση κατά 14,57%).

Για το 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 2.639 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 2.415 εκ. € (αύξηση κατά 9,28%).

