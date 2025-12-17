Σταθερή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 9μηνο του 2025

Κατά 5,1% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Ουάσινγκτον, η αξία των εξαγωγών της χώρας μας κατά το πρώτο εννιάμηνο ήταν 1.839.502.033 ευρώ από 1.749.561.325 ευρώ το 2024. Σημειώνεται ότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα εμπιστευτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις, κατά σειρά αξίας εξαγωγών, για τις δέκα κυριότερες 2ψήφιες κατηγορίες:

Τα πετρελαιοειδή (HS 27) παραμένουν σταθερά, με αύξηση της τάξης 1%.

Τα τρόφιμα (HS 20) παρουσιάζουν μείωση κατά 6%. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται σημαντικά ελληνικά προϊόντα, όπως οι ελιές και τα ροδάκινα, τα οποία αντιμετωπίζουν ελαφριά κάμψη από την αρχή του έτους. Ομοίως, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (HS 4), όπου συμπεριλαμβάνονται τα τυριά, έχουν μείωση κατά 6%, ενώ τα λάδια (HS 15), όπου ανήκει το ελαιόλαδο, μειώθηκαν κατά 5%. Ωστόσο, υπάρχει αύξηση 14% στους καρπούς και τα βρώσιμα φρούτα (HS 8), όπου ανήκουν τα ακτινίδια και 10% στην κατηγορία HS 19, όπου ανήκουν οι γκοφρέτες.

Τα προϊόντα αλουμινίου (HS 76), εμφανίζουν αύξηση κατά 39%, παρότι έχει επιβληθεί δασμός 50%.

Τα προϊόντα σιδήρου ή χάλυβα (HS 73), παρουσιάζουν σημαντική άνοδο κατά 256%. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι σιδηροσωλήνες για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, που επίσης αντιμετωπίζουν δασμό 50%.

Τα προϊόντα χαλκού (HS 74), όπου ανήκουν οι χαλκοσωλήνες, αυξήθηκαν κατά 36%.

Τα μέρη αεροσκαφών (HS 88) παρουσιάζουν αύξηση κατά 208%.

Στην κατηγορία HS 25, όπου ανήκει και το τσιμέντο Portland, σημαντικό βιομηχανικό προϊόν, υπάρχει μείωση 32%.

Στην κατηγορία HS 85 (μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους), όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσσωρευτές μολύβδου, παρατηρείται μείωση κατά 27%.

Στην κατηγορία HS 84, όπου ανήκουν οι στροβιλοκινητήρες, υπάρχει μείωση 19%.

Συνεπώς, καταλήγει το έγγραφο, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, παρατηρείται ότι οι τάσεις στην εξέλιξη του διμερούς μας εμπορίου κατά το εννιάμηνο παραμένουν σταθερές εν συγκρίσει με εκείνες του οκταμήνου. Υπάρχει αύξηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και μείωση εξαγωγών στα αγροδιατροφικά προϊόντα με τη γενική εικόνα των εξαγωγών να εμφανίζεται σταθερή με θετικό πρόσημο.