Ο Τατούλης για τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σφοδρή κριτική στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026 ασκεί η παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» του Πέτρου Τατούλη, με αφορμή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ψήφισή του.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η παράταξη χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό αμιγώς διαχειριστικό, χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα, στρατηγικό σχεδιασμό και νέα μεγάλα έργα που να απαντούν στις ανάγκες της Πελοποννήσου. Επισημαίνεται επίσης ότι ο νέος τρόπος κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με τη μετατροπή των ΚΑΕ σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων και Εξόδων, περιορίζει τον ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου και υποβαθμίζει τον δημοκρατικό έλεγχο.

Η «Νέα Πελοπόννησος» υποστηρίζει ότι με το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης κονδυλίων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση των συλλογικών οργάνων, με αποτέλεσμα το Περιφερειακό Συμβούλιο να ενημερώνεται εκ των υστέρων, στο τέλος του οικονομικού έτους.

Παράλληλα, η παράταξη κατηγορεί την περιφερειακή αρχή ότι παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του 2026 ως τον μεγαλύτερο στην ιστορία της Περιφέρειας, την ώρα που –όπως αναφέρει– δεν υπάρχει κοινωνικό πρόσημο, καμία πρόβλεψη για τον πρωτογενή τομέα και παραμένουν περίπου 60 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, γεγονός που αποδίδεται σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων και χαμηλή απορροφητικότητα.

Τέλος, η «Νέα Πελοπόννησος» σημειώνει ότι θα επανέλθει με στοιχεία για τη διαχείριση πόρων από το ΣΔΑΜ, το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της περιφερειακής αρχής για την πορεία των χρηματοδοτήσεων.