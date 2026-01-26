Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο χρυσός έσπασε το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Ο χρυσός ξεπέρασε χθες Κυριακή το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.