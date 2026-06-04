Μετά τη μικρή μείωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο: Νέο κύμα αυξήσεων έρχεται στα καύσιμα

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά καυσίμων, καθώς οι καταναλωτές βλέπουν τις τελευταίες ημέρες μικρές μειώσεις στις τιμές των πρατηρίων, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται εκ νέου ανοδικά.

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση στις τιμές λιανικής συνδέεται με τη σημαντική πτώση που είχε καταγράψει το προηγούμενο διάστημα το Brent, το οποίο υποχώρησε κατά περίπου 20 δολάρια ανά βαρέλι. Οι χαμηλότερες τιμές αγοράς πέρασαν σταδιακά στην αγορά καυσίμων, οδηγώντας σε μειώσεις στις αντλίες.

Ήδη, σε ορισμένα πρατήρια η αμόλυβδη πωλείται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές υποχώρησαν ακόμη περισσότερο, έστω και προσωρινά, ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αναμένεται να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά το τελευταίο αδιέξοδο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Brent έχει ανακάμψει σημαντικά, φτάνοντας το βράδυ της Δευτέρας στα 95 δολάρια ανά βαρέλι. Η νέα αυτή άνοδος δεν έχει ακόμη περάσει πλήρως στις τιμές λιανικής, ωστόσο εκτιμάται ότι θα αρχίσει να αποτυπώνεται στα πρατήρια μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, αυξημένο κόστος αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς από τις αρχές Ιουνίου η κρατική επιδότηση μειώθηκε από τα 20 λεπτά ανά λίτρο που ίσχυαν το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου στα 15 λεπτά.

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας, Νικόλας Πανούσης, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.

«Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Καλαμάτα υποχώρησε από τα 2,11 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα στα 2,06 ευρώ τη Δευτέρα, ενώ μέχρι και την Τρίτη διαμορφωνόταν περίπου στα 2,03 ευρώ το λίτρο», σημείωσε.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον ίδιο, η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στην Καλαμάτα βρίσκεται σήμερα περίπου στα 1,67 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, λόγω της μείωσης της κρατικής επιδότησης, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί εκ νέου τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κοντά στα 1,72 ευρώ το λίτρο.

«Από την αρχή της εβδομάδας μειώθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από τα 20 στα 15 λεπτά. Έτσι, το πετρέλαιο, που είχε πέσει κάτω από το 1,70 ευρώ, αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία μέσα στην εβδομάδα», ανέφερε ο κ. Πανούσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος του Brent δημιουργούν συνθήκες για νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα. Όπως εξήγησε, οι νέες τιμές θα περάσουν σταδιακά στην αγορά μόλις τα πρατήρια προχωρήσουν σε νέους ανεφοδιασμούς, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες.

Αναφερόμενος στις προοπτικές για το καλοκαίρι, ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας τόνισε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα από τις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Όπως σημείωσε, εάν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες και αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, είναι πιθανό να σημειωθεί ταχύτερη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία που θα συμβάλει στη διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και στη διατήρηση της εκεχειρίας στην περιοχή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την αγορά πετρελαίου και να περιορίσει τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές.

Την ίδια ώρα, η κατανάλωση καυσίμων στα πρατήρια εμφανίζεται μειωμένη τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τον κ. Πανούση, η πτώση φτάνει έως και το 10%, καθώς τα νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

«Ο κόσμος δέχεται μεγάλη πίεση στα εισοδήματά του λόγω του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να περιορίζει την κατανάλωση καυσίμων και να βάζει μικρότερα ποσά κάθε φορά που επισκέπτεται ένα πρατήριο», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πρατηριούχοι εξακολουθούν να λειτουργούν υπό το καθεστώς του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, γεγονός που, όπως είπε, συμβάλλει στη γρήγορη μεταφορά των μειώσεων στην τελική τιμή.

Τ.Αν.