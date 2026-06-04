Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η αμφιβολία σώζει, η σιγουριά σκοτώνει

Η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα σοκάρει τη Μεσσηνία και την Ελλάδα, επειδή ο μέσος άνθρωπος, παρά την πρόοδο του πολιτισμού, αρνείται να παραδεχτεί ότι κρύβει μέσα του «σκοτεινές δυνάμεις» σαν αυτές που μετατρέπουν τον φιλήσυχο γείτονα σε εγκληματία.

Μάλιστα, πολλές φορές, για να μη δει τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού του, ο άνθρωπος ανοίγει την πόρτα σε λαοπλάνους που υποστηρίζουν ότι φορείς της εγκληματικής δραστηριότητας είναι μόνο οι «άλλοι»: οι αλλόθρησκοι, οι αλλοεθνείς, οι αλλόφυλοι, οι αλλόδοξοι και οι αλλοταξίτες. Όταν λοιπόν το έγκλημα διαπράττεται στη διπλανή πόρτα από τον αγαθοβιόλη του σχολείου, που έχει κοινές συνήθειες με όλους μας, ο μέσος άνθρωπος πέφτει από τα σύννεφα.

Στην πραγματικότητα, ο μέσος άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να μην παραδεχτεί ότι το «φίδι» υπάρχει ακόμα και στον παράδεισο. Έτσι, αποδεικνύονται ουτοπικές και ταυτόχρονα δυστοπικές όλες οι ιδεολογίες που υπόσχονται εξάλειψη του εγκλήματος, εξαφανίζοντας τις αιτίες που προκαλούν τις εγκληματικές συμπεριφορές. Τα εγκλήματα του ολοκληρωτισμού τον περασμένο αιώνα και η αποτυχία της θρησκευτικής αυστηρότητας των προηγούμενων αιώνων επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια.

Σε κάθε περίπτωση, το έγκλημα στη σύγχρονη κοινωνία περιορίζεται σημαντικά χάρη στη βελτίωση του μέσου βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου. Τα αποτρόπαια όμως εγκλήματα, όπως η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, θυμίζουν πάντα ότι δεν υπάρχει πανάκεια για την εξάλειψη της σκοτεινής πλευράς της ανθρωπότητας και ότι οφείλουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για να φωτίζουμε τη ζωή μας και τις ζωές των άλλων.

Έτσι κι αλλιώς, πολλά από τα εγκλήματα δεν έχουν μόνο κοινωνικά, οικονομικά ή φυλετικά αίτια, όπως υποστηρίζουν με αφελή σιγουριά οι επίδοξοι σωτήρες, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκοτώσουν για την ορθότητα των απόψεών τους. Τα ανθρώπινα πάθη είναι πολλά και κρύβονται βαθιά μέσα μας, έτοιμα να βγουν στην επιφάνεια όταν αισθανθούμε δύναμη ή αδυναμία.

Τα ανθρώπινα πάθη δεν καταλαγιάζουν εύκολα και γι' αυτό δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Σιγουριά για το αποτέλεσμα έχουν μόνο όσοι είναι έτοιμοι να σκοτώσουν για την ορθότητα των απόψεών τους. Οι υπόλοιποι οφείλουμε να αμφιβάλλουμε για τα πάντα και να συζητάμε ανοιχτά τους φόβους, τις αδυναμίες και τα πάθη μας. Η αμφιβολία σώζει κόσμο, ενώ η αφελής σιγουριά και η σιωπή σκοτώνουν.

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