Εκτεταμένο πλέγμα νέων δράσεων της ΔΥΠΑ για το 2026

Με βασικό άξονα τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υλοποιεί μια σύγχρονη στρατηγική, προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, μέσα από παρεμβάσεις πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται και επεκτείνονται, θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργία σταθερών ευκαιριών εργασίας για χιλιάδες πολίτες, με στόχο την ίση πρόσβαση στην απασχόληση και τη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης του 2025, μαζί με τα νέα προγράμματα που θα τεθούν σε εφαρμογή το 2026, αναμένεται να καλύψουν περισσότερες από 60.000 θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, για το 2026 σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο πλέγμα νέων δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων πληθυσμού.

Ενδεικτικά, μία από αυτές είναι το πιλοτικό πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας στη Θεσσαλία για 250 ανέργους που ολοκλήρωσαν κατάρτιση στη βιοασφάλεια, προσφέροντας εξάμηνη πρακτική άσκηση στον κτηνοτροφικό κλάδο.

Σημαντική δράση συνιστά το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς και τη διευκόλυνση της εναρμόνισης μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες - και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων - που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν σε αυτήν τη φάση να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενες είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Έως σήμερα, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που ζητούν οι επιχειρήσεις ανέρχεται σε 4.200.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις μήνες.

Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως.

Για μακροχρόνια άνεργες ή/και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η δράση ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για 2.114 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, δίνοντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α),

2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β) και

3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ).

Παράλληλα, προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσης προσλήψεων για σχεδόν 6.000 νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ μηνιαίως για κάθε νέα θέση εργασίας.

Επιπλέον, αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης για συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης πυρόπληκτων κατοίκων των Μεγάρων.

Ταυτόχρονα, προγραμματίζονται νέες δράσεις για ευάλωτες ομάδες και ΑμεΑ, οι οποίες θα δημιουργήσουν 370 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στον σχεδιασμό του 2026 περιλαμβάνεται και πρόγραμμα για 3.041 ανέργους άνω των 30 ετών, κυρίως από ευάλωτες ομάδες, με επιχορήγηση έως 1.004,80 ευρώ για 12 ή 18 μήνες.

Συμπληρωματικά, προβλέπεται πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα άνω των 50 ετών, με επιχορήγηση έως 75% του μοναδιαίου κόστους.

Σημειώνεται επίσης ότι, κατά το 2025, η ΔΥΠΑ υλοποίησε σειρά προγραμμάτων ενεργητικής απασχόλησης, τα οποία παραμένουν ανοιχτά έως την πλήρη κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Μεταξύ των ανοιχτών προγραμμάτων συγκαταλέγεται το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Μέσω του προγράμματος, άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης ή της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το ανοιχτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους 30 ετών και άνω προσφέρει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που είχαν μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγοράς εργασίας να επανενταχθούν, μέσω εξάμηνης τοποθέτησης σε επιχειρήσεις, με πλήρη επιχορήγηση και μηνιαία αποζημίωση 704 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης, προώθησης στην απασχόληση και εργασιακής εμπειρίας, που έχει υλοποιηθεί ποτέ και στοχεύει στη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων σε επιχειρήσεις.

Η δράση δίνει έμφαση σε ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά την υπόδειξη των ωφελουμένων από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, προτεραιότητα έχουν μακροχρόνια άνεργοι/ες (24+ μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας), άνεργες γυναίκες, άνεργοι/ες που πλήττονται ή κινδυνεύουν από τη φτώχεια και άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Η συμμετοχή είναι απλή και πλήρως ψηφιακή.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, δηλώνοντας την ειδικότητα και τα προσόντα των θέσεων που προσφέρουν.

Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν τους κατάλληλους υποψηφίους.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 220 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή»-ΕΣΠΑ 2021-2027.

Γιάννα Χορμόβα: Το όραμά μας είναι μια ΔΥΠΑ σύγχρονη, δυναμική και αποτελεσματική

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει ότι η ΔΥΠΑ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, «αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες και χαρτογραφεί με ακρίβεια τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας στην επαγγελματική διαδρομή τους. Η πολιτική μας δεν βασίζεται σε οριζόντιες παρεμβάσεις, αλλά σε στοχευμένες, στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, που απαντούν σε υπαρκτές ανισότητες και προκλήσεις».

Όπως επισημαίνει, «ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ομάδες που χρειάζονται πρόσθετη στήριξη, για να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας: στους νέους που κάνουν τα πρώτα βήματά τους, στις γυναίκες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά εμπόδια, καθώς και στους πολίτες άνω των 50 ετών, των οποίων η εμπειρία αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για την οικονομία.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ στέκεται δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε άτομα με αναπηρία και σε τοπικές κοινωνίες που δοκιμάστηκαν από έκτακτες συνθήκες, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή».

«Το όραμά μας είναι μια ΔΥΠΑ σύγχρονη, δυναμική και αποτελεσματική, που λειτουργεί ως ισχυρός σύμμαχος για κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση.

Επενδύουμε στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στη βιωσιμότητα και στην προοπτική, με πολιτικές που δεν εξαντλούνται στο σήμερα, αλλά χτίζουν το αύριο. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα στην ίδια κατεύθυνση, σχεδιάζοντας δράσεις που ενισχύουν την απασχόληση, μειώνουν τις ανισότητες και δίνουν πραγματικές ευκαιρίες σε όσους τις έχουν περισσότερο ανάγκη», υπογραμμίζει η κ. Χορμόβα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ