Κώστας Καραγκούνης: Στόχος η ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης στους χώρους εργασίας

«Οι πόρτες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι πάντα ανοιχτές στον διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όπως αποδεικνύεται διαχρονικά και ιδίως στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τα νομοσχέδια.

Οι συζητήσεις γίνονται χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, οι οποίοι πραγματοποίησαν νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο, με αφορμή το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.

Όπως είπε ο κ. Καραγκούνης, «κεντρικός στόχος του υπουργείου, όπως αποδείχθηκε και με την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία, είναι η εμπέδωση της κουλτούρας πρόληψης στους χώρους εργασίας. Η υγεία και η ασφάλεια δεν αποτελούν γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά μία ουσιαστική διαδικασία».

Στο πλαίσιο αυτό, «στηρίξαμε την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Από το 2019, οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο, κατά ποσοστό άνω του 35%, από περίπου 54.000 σε περισσότερους από 80.000 σήμερα», υπογράμμισε ο κ. Καραγκούνης και συμπλήρωσε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019. Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2025, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα περιορίζονται», σημείωσε ο υφυπουργός Εργασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και η εντατικοποίηση και η αύξηση των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, φέρνουν αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας προσέθεσε ότι οι έλεγχοι διενεργούνται σε πολλαπλά επίπεδα είτε από την Επιθεώρηση Εργασίας είτε από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, τις Περιφέρειες και τους δήμους.

Τη στήριξή του στον αγώνα των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας και του ρόλου των συνδικάτων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Βασίλης Σταμούλης, δήλωσε ότι βασικό αίτημα είναι η απόδοση ευθυνών για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στα Τρίκαλα.

Ταυτόχρονα, έκανε λόγο για παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης σε χώρους εργασίας και χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής, Γιώργος Στεφανάκης, δήλωσε ότι το συνδικάτο στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι Επιθεωρητές Εργασίας είναι ελάχιστοι σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των συνδικάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ