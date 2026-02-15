«Φωτιά» οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα: Πόσο αυξήθηκαν την τελευταία πενταετία

Στα ενδιάμεσα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας στρέφει τα βέλη της η νέα Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προαναγγέλλοντας πλέγμα στοχευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των τιμών, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποδεικνύεται εξαιρετικά «επίμονος» κι ενώ η οικονομική κόπωση των νοικοκυριών εντείνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα των ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου κατά 2,6% τον Δεκέμβριο. Συνολικά, ο δείκτης τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,5% αποτελώντας την κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση των τιμών, ενώ τον χορό των ανατιμήσεων σέρνουν το μοσχάρι με άνοδο 25,4%, οι σοκολάτες με 20,3% και ο καφές με άνοδο 17,7%.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων στην πενταετία

Και μπορεί με βάση τα τελευταία στοιχεία, η τιμή του ελαιολάδου να καταγράφει μείωση κατά 30,6% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο παραμένει αυξημένη κατά 46,0% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.

Η πορεία των τιμών την τελευταία πενταετία αποτελεί τον πλέον αδιάσειστο μάρτυρα πως τα περισσότερα είδη διατροφής έχουν παγιωθεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα, ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις προς το μέσο εισόδημα. Όπως άλλωστε σπεύδουν σε κάθε ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν παράγοντες της αγοράς του λιανεμπορίου, οι τιμές των τροφίμων δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουν στα προ πληθωριστικής κρίσης επίπεδα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η τιμή του ρυζιού μετρά αύξηση 22,48% ενώ στο αλεύρι η τιμή είναι υψηλότερη κατά 23,37%. Η τιμή του ψωμιού είναι αυξημένη κατά 31,85% έναντι του 2020, ενώ κατά 12,75% υψηλότερη είναι η τιμή των ζυμαρικών.

Εκρηκτική άνοδο κατά 72,84% μετρά την τελευταία πενταετία η τιμή του μοσχαριού, ενώ κατά 37,05% υψηλότερα πωλείται σήμερα το χοιρινό κρέας. Αυξημένη κατά 71,26% εμφανίζεται έναντι του 2020 η τιμή σε αρνί και κατσίκι, ενώ κατά 30,85% υψηλότερα πωλούνται σήμερα τα πουλερικά.

Το γάλα (νωπό πλήρες) μετρά άνοδο κατά 29,70% την τελευταία πενταετία, ενώ η τιμή στο γιαούρτι έχει αυξηθεί κατά 26,57%. Κατά 23,86% έχει αυξηθεί η τιμή στα φρούτα και κατά 30,33% στα λαχανικά. Αύξηση δε που προκαλεί ίλιγγο – κατά 57,16% - μετρά σε μια πενταετία η τιμή της σοκολάτας και των προϊόντων της. Κατά 44,57% υψηλότερη είναι σε σχέση με το 2020 η τιμή των χυμών φρούτων, ενώ αύξηση κατά 47,69% μετρά η τιμή του καφέ και κατά 27,43% η τιμή των αναψυκτικών.

